Zemljotres pogodio BiH: Treslo sve do Hrvatske

Zemljotres magnitude 3.2 stepena Rihtera zabeležen je u 11. decembra 2025 u 14:15 časova, na području Bosne i Hercegovine.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 50 kilometara jugoistčno od Mostara.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Građani kažu da se potres dobro osetio. Javljali su se iz svih delova BiH.
"Trebinje, dobro drmalo", pisali su u komentarima na EMSC.
Javljali su se i građani sa područja Hrvatske.
"Dobar udar, treslo je jako u Dubrovniku", pisali su.
Autor: Marija Radić