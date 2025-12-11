Zemljotres pogodio BiH: Treslo sve do Hrvatske

Zemljotres magnitude 3.2 stepena Rihtera zabeležen je u 11. decembra 2025 u 14:15 časova, na području Bosne i Hercegovine.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 50 kilometara jugoistčno od Mostara.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Građani kažu da se potres dobro osetio. Javljali su se iz svih delova BiH.

"Trebinje, dobro drmalo", pisali su u komentarima na EMSC.

Javljali su se i građani sa područja Hrvatske.

"Dobar udar, treslo je jako u Dubrovniku", pisali su.

Autor: Marija Radić