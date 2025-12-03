AKTUELNO

Zemljotres pogodio Albaniju

3. decembra 2025

Zemljotres magnitude 3,4 stepena Rihtera zabeležen je u sredu, 3. decembra 2025 u 21.17 časova, na području Albanije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.212 i dužine 20.093, blizu Đirokastra.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

