SPREMITE SE ZA PAKAO! U SRBIJU STIŽE VREO VAZDUH IZ AFRIKE: Očekuju se i do 35 stepen

Vikend pred nama doneće ugodno vreme. Više oblaka biće u subotu, a sunčanije u nedelju.

Maksimalna temperatura u subotu od 23 do 27 stepeni, u nedelju oko 30 stepeni.

Početkom sledeće sedmice osveženje, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom.

Od sredine sledeće sedmice očekuje se porast vazdušnog pritiska i stabilizacija vremena, uz porast temperatura i svakim danom biće sve toplije.

Od sredine sledeće sedmice očekuje se porast vazdušnog pritiska i stabilizacija vremena, uz porast temperatura i svakim danom biće sve toplije.

Prema trenutnim prognozama, od 19. juna Srbiju će zahvatiti TOPLOTNI talas. Sa severa Afrike očekuje se priliv vrlo tople vazdušne mase.

Maksimalna temperatura biće od 30 do 35 °C, a u Beogradu i u Vojvodini očekuju se i tropske noći i minimalna temperatura neće se spuštati ispod 20 stepeni.

Toplotni talas poklopiće se i sa kalendarskim početkom leta. Leto 2026. zvanično počinje u nedelju, 21. juna 2026. u 10 časova i 24 minuta, a završiće se u sredu, 23. septembra 2026, u dva sata i pet minuta ujutru.

Autor: S.M.