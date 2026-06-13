ISTORIJA SE PIŠE DANAS: Od Haitija do Katara – mogu li autsajderi da šokiraju fudbalske gigante?

Treći dan Svetskog prvenstva donosi nam pravi fudbalski spektakl i više nego interesantne mečeve, iako neke ekipe važe za velike autsajdere.

Nijedna od navedenih reprezentacija nije debitant na Svetskom prvenstvu u fudbalu, ali Australija I Haiti su definitivno iznenađenja i izazivaju veliku pažnju.

Dok Brazil i Švajcarska imaju tradiciju dugu gotovo čitav vek, a Škotska i Turska pamte nastupe još iz pedesetih godina prošlog veka, nešto ređi učesnici su Maroko, Australija i Haiti, koji su svoje debije imali tokom sedamdesetih. Konačno, listu zatvara Katar, koji je probio led i upisao svoje prvo učešće na prvenstvu 2022. godine u ulozi domaćina.

Upravo oni nastupaju trećeg dana, a mi donosimo sjajne vesti za sve one koji veruju u atusajdere.

Kada ih svi otpišu - ti pokaži svoje umeće. Igraj na autsajdere u duelima Katar - Švajcarska, Brazil - Maroko, Haiti - Škotska i Australija - Turska i pretvori iznenađenja u svoj dobitak!

Kako?

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Autor: D.Bošković