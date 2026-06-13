'Ovo detaljno pogledajte, zmije tu traže zaklon' Vladica otkrio kada su najagresivnije, kreću da napadaju posle...

Vladica Stanković upozorava na opasnost od zmija koje traže zaklon tokom promene vremena. Budite oprezni i pregledajte dvorišta.

Nagle promene vremena, smene sunca, pljuskova i sparine donose i jednu veliku opasnost na koju upozoravaju stručnjaci.

Najpoznatiji srpski hvatač zmija, Vladica Stanković, uputio je hitan apel svim građanima da u narednim danima budu na maksimalnom oprezu.

Prema njegovim rečima, vremenske prilike direktno diktiraju ponašanje ovih gmizavaca, a upravo su trenuci pre i posle kiše ključni za njihovu aktivaciju.

- Kada su promene vremena, posebno pre kiše i posle kiše, zmije se uznemire. One tada kreću da izviruju, menjaju mesta, traže novu kuću i zaklon - upozorava Vladica Stanković.

U ovakvim danima, zmije napuštaju svoja uobičajena staništa i u potrazi za novim, sigurnim i suvim utočištem često zalaze u naseljena mesta, dvorišta, pa čak i unutar kuća, podruma i stepeništa.

Zbog toga je veoma važno da detaljno pregledate dvorišta, a posebno da obratite pažnju na mesta oko stepenica, gomile građevinskog materijala, cigle ili nepokošenu travu gde bi zmije mogle da potraže zaklon.

Ukoliko primetite zmiju, najvažnije pravilo je da ne paničite i da je nikako ne dirate. Nikada ne pokušavajte sami da je uhvatite ili ubijete jer životinja u strahu i u trenucima uznemirenosti može brzo da reaguje i ujede.

U slučaju da vam se zmija zavukla blizu kuće ili u same prostorije, odmah kontaktirajte nadležne službe ili stručnjake koji imaju iskustva sa bezbednim uklanjanjem gmizavaca. Vreme pred nama traži dodatni oprez.

Vladicu ujela zmija kod Leskovca

Tokom najnovije intervencije u okolini Leskovca, Vladicu je, naočigled kamere, ujela zmija!

Zmija se ovog puta zavukla na nepristupačno mesto, ispod stepenica, pravo među cigle. Vladica ju je, kao i obično, sa prividnom lakoćom izvukao golim rukama. Međutim, drama je nastala u sekundi nepažnje. Dok je pripremao džak u koji je planirao da bezbedno smesti gmizavca, životinja se naglo otrgla i munjevito ga ujela za ruku.

Autor: D.Bošković