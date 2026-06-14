HOROR NA PLAŽI! Srpkinja doživela srčani zastoj u Leptokariji - Borba za život trajala satima

Ženi iz Aranđelovca pozlilo je na plaži u Leptokariji, nakon čega je izgubila svest. Zahvaljujući brzoj reakciji lokalnog lekara i mladića iz obližnjeg bara, tragedija je izbegnuta.

Za porodicu iz Srbije odmor iz snova u samo nekoliko trenutaka pretvorio se u borbu za život. Nakon što je ženi iz Aranđelovca na plaži pozlilo, humanost i prisebnost ljudi koji su u pravom trenutku bili na prabom mestu, spasili su život.

- Turistkinji iz Aranđelovca (62) pozlilo je na plaži. Sve se odigravalo munjevito brzo, poziv za pomoć je stigao iz obližnjeg plažnog bara. Mladić koji je u njemu radio hitno je alarmirao doktora - priča Jovica Gogić, tiristički vodič iz Srbije za Informer.

Prema rečima Gogića, o životu žene iz Aranđelovca odlučivali su minuti, a borba za njen život trajala je sat vremena.

- Situacija je bila veoma ozbiljna, pacijentkinja je imala srčani zastoj, usled moždanog udara koji je doživela na plaži. Brzo smo reagovali, pacijentkinja je reanimirana i data joj je adekvatna terapija. Od velike pomoći je bio i mladić koji je pritekao u pomoć - priča dr Nikos Geostatis, lekar u Leptokariji.

Za porodicu iz Srbije odmor iz snova u samo nekoliko trenutaka pretvorio se u borbu za život. Nakon što je ženi iz Aranđelovca na plaži pozlilo, humanost i prisebnost ljudi koji su u pravom trenutku bili na prabom mestu, spasili su život.

- Turistkinji iz Aranđelovca (62) pozlilo je na plaži. Sve se odigravalo munjevito brzo, poziv za pomoć je stigao iz obližnjeg plažnog bara. Mladić koji je u njemu radio hitno je alarmirao doktora - priča Jovica Gogić, tiristički vodič iz Srbije za Informer.

Prema rečima Gogića, o životu žene iz Aranđelovca odlučivali su minuti, a borba za njen život trajala je sat vremena.

- Situacija je bila veoma ozbiljna, pacijentkinja je imala srčani zastoj, usled moždanog udara koji je doživela na plaži. Brzo smo reagovali, pacijentkinja je reanimirana i data joj je adekvatna terapija. Od velike pomoći je bio i mladić koji je pritekao u pomoć - priča dr Nikos Geostatis, lekar u Leptokariji.

Naš sagovornik dodaje da je pacijentkinja svesna transportovana do bolnice u Solunu, gde će biti nastavljeno njeno dalje lečenje.

- Kada se steknu uslovi ona će biti prevezena u Srbiju. Za sada znam da je njeno zdravstveno stanje i dalje ozbiljno - priča dr Nikos, koji više od deset godina zbrinjava srpske turiste na plažama u gradovima Olimpske regije u Grčkoj.

Ovakve situacije na grčkim plaža nisu strana pojava, napominje turistički vodič iz Srbije.

- Gotovo da ne prođe sedmica bez ozbiljnog slučaja na plažama na kojima dominiraju građani Srbije. U konkretnoj slučaju tiristkinja je bila životno ugrožena, međutim ne prođe sezona bez bar nekoliko sličnih, ozbiljnih situacija. Pomoć doktora Nikosa je dragocena, naročito u slučajevima kada turisti dolaze sa već postojećim bolestima - priča vodič Jovica.

Ovaj događaj još jednom je pokazao koliko su u nepredviđenim situacijama važni brza reakcija, stručna pomoć i putno zdravstveno osiguranje koje većina naših turista ima kada kreće na odmor u inostranstvo.

- Kada se steknu uslovi ona će biti prevezena u Srbiju. Za sada znam da je njeno zdravstveno stanje i dalje ozbiljno - priča dr Nikos, koji više od deset godina zbrinjava srpske turiste na plažama u gradovima Olimpske regije u Grčkoj.

Ovakve situacije na grčkim plaža nisu strana pojava, napominje turistički vodič iz Srbije.

- Gotovo da ne prođe sedmica bez ozbiljnog slučaja na plažama na kojima dominiraju građani Srbije. U konkretnoj slučaju tiristkinja je bila životno ugrožena, međutim ne prođe sezona bez bar nekoliko sličnih, ozbiljnih situacija. Pomoć doktora Nikosa je dragocena, naročito u slučajevima kada turisti dolaze sa već postojećim bolestima - priča vodič Jovica.

Ovaj događaj još jednom je pokazao koliko su u nepredviđenim situacijama važni brza reakcija, stručna pomoć i putno zdravstveno osiguranje koje većina naših turista ima kada kreće na odmor u inostranstvo.

Autor: D.Bošković