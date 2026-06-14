IZ PRAVOG LETNJEG DANA IDEMO U OZBILJNO NEVREME! Oluja samo što nije stigla do Srbije: Evo kojim delovima zemlje prete grmljavina i kiša

Drugi dan vikenda protiče u znaku pravog letnjeg vremena. Preovladava uglavnom sunčano. Biće veoma toplo, a maksimalna temperatu8ra biće danas od 28 do 32°C, u Beogradu do 30°C.

U Vojvodni se ponegde uz jači razvoj oblačnosti očekuje pojava lokalnih i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, a oni će biti uvod u jaču promenu vremena pred sam kraj dana i tokom večeri.

Posle podne Mađarsku i sever i istok Hrvatske zahvatiće snažne grmljavinske oluje sa obilnim pljuskovima, a ovi sistemi premeštaće se prema kraju dana prema severu i severozapadu Srbije i na udaru će se prvo naći Vojvodina.

Kasnije posle podne i tokom večeri širom severne i severozapadne Srbije očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, naročito u Vojvodini, Podrinju i Mačvi, a kasnije tokom večeri i na širem području Beograda, na severu Šumadije, u Pomoravlju, u Podunavlju i u Braničevskom okrugu.

U ovim predelima očekuju se jake grmljavinske oluje, lokalno grad i olčujni vetar. U veoma kratkom vremenskom intervalu mglo bi pasti i više od 20 litara kiše po kvadratnom metru.

Na severu Bačke u noći između nedelje i ponedeljka i u ponedeljak ujutro mogle bi pasti ogromne količine padavina, čak i više od 50 litara kiše.

U toku noći ovi sistemi mogli bi da zahvate i delove centralne Srbije.

Na severu i zapadu Srbije u ponedeljak pljuskovi sa grmljavinom, koji će naročito biti izraženi na severu Vojvodine. Očekuju se i oluje sa grmljavinom. Na jugu i istoku biće sunčano. Duvaće pojačan severoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, maksimalna dnevna od 22 na severu do 30 stepeni na jugu Srbije.

U Beogradu u ponedeljak promenljivo oblačno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, uz obilnije padavine na severu. Očekuju se i oluje sa grmljavinom. Biće svežije i duvaće pojačan severoistočni vetar. Jutarnja temperatura do 18, maksimalna dnevna do 24°C.

S obzirom na očekivane vremenske (ne)prilke, danas i početkom sledeće sedmice treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Ogroman oprez biće neophodan i u saobraćaju i uslove treba prilagodoti vremenskim uslovima i uslovima na putu.

Od sredine sledeće sedmice očekuje se porast vazdušnog pritiska i stabilizacija vremena, uz porast temperatura i svakim danom biće sve toplije.

Prema trenutnim prognozama, od 19. juna Srbiju će zahvatiti TOPLOTNI talas. Sa severa Afrike očekuje se priliv vrlo tople vazdušne mase.

Maksimalna temperatura biće od 30 do 35 °C, a u Beogradu i u Vojvodini očekuju se i tropske noći i minimalna temperatura neće se spuštati ispod 20 stepeni.

Toplotni talas poklopiće se i sa kalendarskim početkom leta. Leto 2026. zvanično počinje u nedelju, 21. juna 2026. u 10 časova i 24 minuta, a završiće se u sredu, 23. septembra 2026, u dva sata i pet minuta ujutru.

Autor: D.Bošković