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IZ PRAVOG LETNJEG DANA IDEMO U OZBILJNO NEVREME! Oluja samo što nije stigla do Srbije: Evo kojim delovima zemlje prete grmljavina i kiša

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević, Pixabay.com ||

Drugi dan vikenda protiče u znaku pravog letnjeg vremena. Preovladava uglavnom sunčano. Biće veoma toplo, a maksimalna temperatu8ra biće danas od 28 do 32°C, u Beogradu do 30°C.

U Vojvodni se ponegde uz jači razvoj oblačnosti očekuje pojava lokalnih i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, a oni će biti uvod u jaču promenu vremena pred sam kraj dana i tokom večeri.

Posle podne Mađarsku i sever i istok Hrvatske zahvatiće snažne grmljavinske oluje sa obilnim pljuskovima, a ovi sistemi premeštaće se prema kraju dana prema severu i severozapadu Srbije i na udaru će se prvo naći Vojvodina.

Kasnije posle podne i tokom večeri širom severne i severozapadne Srbije očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, naročito u Vojvodini, Podrinju i Mačvi, a kasnije tokom večeri i na širem području Beograda, na severu Šumadije, u Pomoravlju, u Podunavlju i u Braničevskom okrugu.

U ovim predelima očekuju se jake grmljavinske oluje, lokalno grad i olčujni vetar. U veoma kratkom vremenskom intervalu mglo bi pasti i više od 20 litara kiše po kvadratnom metru.

Foto: Tanjug

Na severu Bačke u noći između nedelje i ponedeljka i u ponedeljak ujutro mogle bi pasti ogromne količine padavina, čak i više od 50 litara kiše.

U toku noći ovi sistemi mogli bi da zahvate i delove centralne Srbije.

Na severu i zapadu Srbije u ponedeljak pljuskovi sa grmljavinom, koji će naročito biti izraženi na severu Vojvodine. Očekuju se i oluje sa grmljavinom. Na jugu i istoku biće sunčano. Duvaće pojačan severoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, maksimalna dnevna od 22 na severu do 30 stepeni na jugu Srbije.

U Beogradu u ponedeljak promenljivo oblačno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, uz obilnije padavine na severu. Očekuju se i oluje sa grmljavinom. Biće svežije i duvaće pojačan severoistočni vetar. Jutarnja temperatura do 18, maksimalna dnevna do 24°C.

S obzirom na očekivane vremenske (ne)prilke, danas i početkom sledeće sedmice treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Ogroman oprez biće neophodan i u saobraćaju i uslove treba prilagodoti vremenskim uslovima i uslovima na putu.

Od sredine sledeće sedmice očekuje se porast vazdušnog pritiska i stabilizacija vremena, uz porast temperatura i svakim danom biće sve toplije.

Foto: PINK

Prema trenutnim prognozama, od 19. juna Srbiju će zahvatiti TOPLOTNI talas. Sa severa Afrike očekuje se priliv vrlo tople vazdušne mase.

Maksimalna temperatura biće od 30 do 35 °C, a u Beogradu i u Vojvodini očekuju se i tropske noći i minimalna temperatura neće se spuštati ispod 20 stepeni.

Toplotni talas poklopiće se i sa kalendarskim početkom leta. Leto 2026. zvanično počinje u nedelju, 21. juna 2026. u 10 časova i 24 minuta, a završiće se u sredu, 23. septembra 2026, u dva sata i pet minuta ujutru.

Autor: D.Bošković

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