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Nestala tinejdžerka u Obrenovcu! Poslednji put viđena 9. juna, porodica strahuje za njen život

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Foto/Društvene mreže ||

Sedamnaestogodišnja devojčica Dušica Perić nestala je u utorak, 9. juna, u Obrenovcu. Njen nestanak je zvanično prijavljen policiji i nadležnom tužilaštvu, a porodica već danima prolazi kroz agoniju jer od devojčice nema ni traga ni glasa.

Drama je počela u utorak rano ujutru kada je sedamnaestogodišnjakinja oko 6 časova krenula od kuće u školu. S obzirom na to da se devojčica nije vratila kući u uobičajeno vreme, njena majka se zabrinula i kontaktirala školsku upravu.

Kako se saznaje, tada je usledio šok, u školi joj je rečeno da Dušica tog dana uopšte nije bila u školi, te da je časove trebalo da pohađa u poslepodnevnoj smeni. Majka je odmah alarmirala nadležne organe i prijavila nestanak.

Članovi porodice su očajni i preplašeni.

- Strahujemo da li je ona živa, svašta se danas dešava - izjavio je u potresnoj ispovesti za Telegraf.rs njen brat Branimir, apelujući na sve koji imaju bilo kakvu informaciju da reaguju.

Porodica moli sve građane za pomoć u potrazi. Ukoliko imate bilo kakvu informaciju o kretanju ili trenutnoj lokaciji nestale tinejdžerke, odmah obavestite najbližu policijsku stanicu.

Lični podaci i opis nestale devojčice:

Ime: Dušica Perić

Starost: 17 godina

Kosa: Crna, dužine do ramena

Oči: Smeđe

Svaka informacija može biti od ključnog značaja za pronalaženje devojčice. Ukoliko je vidite, ili saznate nešto o njoj, ODMAH zovite policiju.

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Autor: Pink.rs

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