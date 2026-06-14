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AUTOMOBILI PLIVAJU U NOVOM SADU, VETAR OBORIO SEMAFOR I KONSTRUKCIJE: Grad i pljusak paralisali ulice (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/FOTO HINA/ LANA SLIVAR DOMINIĆ ||

Snažno nevreme, praćeno grmljavinskim pljuskovima i gradom pogodilo je popodne Vojvodinu, a kako se deli društvenim mrežama, oluja je napravila haos u više gradova i mesta, pa i u Novom Sadu.

Vozila su snimljena kako stoje u tunelu Mišeluk.

- Vozila usled jakog nevremena stoje u tunelu iz pravca Sremske strane prema gradu. Stvaraju se gužve. Apelujemo na vozače da budu dodatno oprezni - navodi Instagram stranica "nsuzivo.rs", uz podeljene fotografije.

Vetar obara redom!

Kako se vidi na snimku podeljenom na Instagram stranici "serbialive_vesti" vetar je uspeo da obori metalnu konstrukciju na jedan parkirani automobil.


Takođe, vetar je oborio i semafor u Bulevaru cara Lazara, u istom gradu, dok vozila na Telepu plivaju na ulicama.

Vetar je oborio i drvo na Novoseljanskom putu, posle Kozaračke ulice.

Takođe, kako se dodaje, kiša praćena gradom počela je da pada na periferiji grada.

Pogođeni su Bački Petrovac, Rumenka, Čenej, Beočin. Jaka kiša trenutno počinje i u Novom Sadu.

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#Grad

#Nevreme

#Novi Sad

#Oluja

#pljusak

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