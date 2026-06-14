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Stravično nevreme napravilo haos u Beogradu! Ulice pod vodom, stabla oborena: Snimci kao posle apokalipse (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug ||

Snažno nevreme koje je pogodilo Srbiju izazvalo je probleme i u Beogradu, gde su brojne saobraćajnice za kratko vreme završile pod vodom usled velike količine padavina.

Najkritičnija situacija zabeležena je na Autokomandi, u Mirijevu, Mirijevskom bulevaru, na Đermu i kod Rospi ćuprije, gde su velike količine padavina otežale ili potpuno usporile saobraćaj.

Problema ima i na Novom Beogradu, gde su poplavljene garaže u blokovima, dok su se na više lokacija formirali pravi gejziri zbog preopterećenja kanalizacione mreže.

Javni prevoz takođe trpi posledice nevremena. Tramvajski saobraćaj obustavljen je u Požeškoj ulici na Banovom brdu, kao i u zoni Slavije. Velike količine vode zadržale su se i u blizini Hipodroma.

Širom grada prijavljeno je obaranje stabala usled jakog vetra i nevremena i vetra, dok je Brankov most pod velikom količinom vode, što dodatno usporava kretanje vozila.

Posebno teška situacija zabeležena je na isključenju sa Pančevačkog mosta ka gradu, koje je potpuno pod vodom, zbog čega je saobraćaj na tom delu značajno otežan.

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Autor: Marija Radić

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