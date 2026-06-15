POČELA MALA MATURA: Osmaci danas polažu srpski jezik, ovo su ključna pravila kojih se moraju pridržavati!

Završni ispit za učenike osmog razreda počinje danas, a tokom naredna tri dana više od 64.400 osmaka širom Srbije polagaće testove za završetak osnovnog obrazovanja i važan korak ka upisu u srednje škole. Mala matura počinje testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, koji se polaže danas od 9 do 11 časova.

Učenici su dužni da pre ulaska u učionice na posebno označenom mestu ostave torbe, beleške, pernice, mobilne telefone, kalkulatore, pametne satove i druga elektronska pomagala. Telefoni moraju biti potpuno isključeni.

Posebno je važno da učenici na ispit ponesu đačku knjižicu, koju predaju odeljenjskom starešini. Ukoliko se u školi ne čuvaju obrasci identifikacije, neophodno je poneti i obrazac 41 tokom sva tri dana polaganja.

Za izradu testova obavezna je plava hemijska olovka koja ne sme biti takozvana piši-briši olovka. Učenicima su potrebni i grafitna olovka i gumica, dok za test iz matematike treba da ponesu i lenjir, trougao i šestar.

VAŽNO UPOZORENJE: Zadaci se mogu rešavati grafitnom olovkom, ali pre predaje testa svi odgovori moraju biti podebljani hemijskom olovkom. Odgovori koji ostanu napisani samo grafitnom olovkom neće biti priznati prilikom pregledanja.

Stručnjaci savetuju đacima da ostanu smireni, pažljivo pročitaju svaki zadatak i da ne pišu po identifikacionim nalepnicama. Ukoliko osete tremu, preporučuje se kratka pauza uz osveženje vodom.

Raspored polaganja:

jun, 9-11 sati: test iz srpskog/maternjeg jezika

jun, 9-11 sati: test iz matematike

jun, 9-11 sati: treći test iz predmeta po izboru

Autor: D.S.