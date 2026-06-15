STANKOVIĆ O MALOJ MATURI: Dovoljno mesta za sve, najveća konkurencija za gimnazije!

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da u srednjim školama ima dovoljno mesta za upis svih učenika osmog razreda, koji su danas započeli polaganje završnog ispita, ali je naglasio da je tradicionalno najveća konkurencija za upis u gimnazije.

Očigledno da program iz geografije najviše pobuđuje radoznalost kod đaka, motiviše ih da studiraju ili da se iz toga testiraju. Fizika i hemija su apstraktne oblasti i mislim da treba raditi na tome da te predmete približimo mladoj populaciji, zato što imamo jedan drugi problem, a to je deficit kadrova iz ovih predmeta - rekao je ministar za Javni servis Srbije.

Stanković je istakao da je najveće interesovanje za Treću beogradsku gimnaziju i Sportsku gimnaziju u Beogradu, dok vlada veliko interesovanje i za Šestu, Devetu, Desetu i Petu beogradsku gimnaziju.

Prema rečima ministra, demografski trendovi još nisu oporavljeni, zbog čega bi mrežu srednjih škola u bliskoj perspektivi trebalo reformisati i uskladiti broj mesta sa brojem učenika.

Planirani upis:

Oko 40.000 učenika u srednje stručne škole.

Oko 17.000 učenika u gimnazije.

Oko 3.000 učenika u specijalizovane škole.

Oko 1.700 učenika u umetničke škole (likovne, muzičke i baletske).

Ministar je ocenio da je ova školska godina bila regularna i da nije bila opterećena problemima, zbog čega se nada uspešnijim rezultatima na testovima. Uputio je apel učenicima da budu fokusirani i smireni.

Apelujem da je za đake najbolje da se dobro koncentrišu, opuste, da ne žure, ima vremena da se zadatak uradi, da se proveri. Treba pošteno raditi taj zadatak, znači sam sa sobom, verovati u sopstveno znanje, verovati da možete - poručio je Stanković.



Autor: D.S.