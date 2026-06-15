NOVE MERE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE: Uvode se stroga pravila za ugovore, plaćanje mora biti u roku od 30 dana!

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o osnovnim elementima ugovora između proizvođača i otkupljivača sirovog mleka, kojim se po prvi put na sistemski način uređuju prava i obaveze u sektoru mlekarske proizvodnje.

Cilj novih pravila je da se proizvođačima obezbedi veća izvesnost, sigurnost poslovanja i ravnopravnija pozicija u lancu snabdevanja.

Ključne novine:

Rok plaćanja: Najduži dozvoljeni rok za plaćanje proizvođačima iznosi 30 dana.

Obavezni ugovori: Saradnja mora biti definisana unapred kroz pisani ili elektronski ugovor.

Transparentnost: Ugovor mora sadržati precizne podatke o ceni, količini isporuke, dinamici preuzimanja i trajanju saradnje.

Jasna metodologija cene: Cena mleka mora biti unapred određena ili utvrđena po jasnoj i proverljivoj metodologiji (fiksna, promenljiva ili kombinovana).

Stroge kazne: Za nepoštovanje novih pravila propisane su novčane kazne koje idu do 0,2 odsto godišnjeg prometa.

Glamočić: Kraj usmenih dogovora

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić istakao je da je ovo ključan korak ka dugoročnom razvoju domaće poljoprivrede.

"Proizvođač mora da zna kada će biti plaćen za svoj rad. Cilj je da se stane na put usmenim dogovorima i neizvesnosti, te da se kroz jasne ugovore omogući bolje planiranje proizvodnje", poručio je ministar.

Pored navedenog, pravilnikom su uređeni i mesto i način primopredaje, odgovornost za kvalitet, postupanje u slučaju više sile, kao i uslovi prestanka ugovornog odnosa. Ovom merom Srbija se značajno približava evropskim standardima u proizvodnji i otkupu mleka.

Autor: D.S.