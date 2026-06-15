Održan Peti VTO Forum 'Biram plodnost' - mesto susreta znanja, podrške i nade (FOTO)

U Hotelu Moskva u Beogradu uspešno je održan Peti VTO Forum „Biram plodnost“, regionalni događaj posvećen plodnosti, reproduktivnom zdravlju i vantelesnoj oplodnji.

Forum su svečano otvorili predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut, ministarka Tatjana Macura i šefica kancelarije UNFPA u Srbiji Borka Jeremić, i Sandra Jovanović ispred IVF Centra, potvrđujući značaj tema reproduktivnog zdravlja i podrške osobama koje se suočavaju sa izazovima na putu do roditeljstva.

Kao lekar i predsednik Vlade Republike Srbije, verujem da je briga o reproduktivnom zdravlju, jedno od najvažnijih pitanja za budućnost našeg društva. Savremena medicina danas pruža sve više mogućnosti parovima koji se suočavaju sa izazovima na putu do roditeljstva, ali su jednako važni podrška, informisanost i dostupnost stručne pomoći. Zato je značajno da kroz ovakveskupove zajedno radimo na podizanju svesti, razmeni znanja i stvaranju boljih uslova za sve koji žele da osnuju ili prošire svoju porodicu“, izjavio je prof. dr Đuro Macut, endokrinolog i predsednik Vlade Republike Srbije.

Sandra Jovanović, osnivač i predsednica IVF Centra, istakla je da VTO Forum iz godine u godinu potvrđuje koliko postoji potreba za otvorenim razgovorom o plodnosti, neplodnosti i reproduktivnom zdravlju.

„Put do roditeljstva za mnoge ljude nije jednostavan. Iza želje za detetom često stoje godine iščekivanja, brojni pregledi, pokušaji, razočaranja, ali i nada koja ih vodi dalje. Zato verujemo da je važno da niko ne prolazi kroz taj put sam. VTO Forum okuplja stručnjake, iskustva iinformacije na jednom mestu kako bi ljudi dobili odgovore, podršku i osećaj da postoje mogućnosti koje možda još nisu upoznali. Ako makar jednoj osobi ili paru pomognemo da napravi sledeći važan korak ka svojoj bebi, smatramo da je Forum ispunio svoju svrhu“, izjavila je Jovanović.

Tokom četiri stručna panela, više od 20 vrhunskih stručnjaka iz Srbije, Grčke i Češke razgovaralo je o najvažnijim pitanjima iz oblasti plodnosti i vantelesne oplodnje – od očuvanja plodnosti i reproduktivnog zdravlja, preko razloga neuspešnih IVF postupaka, do donacije reproduktivnih ćelija i značaja individualizovanog pristupa svakom pacijentu.

Svoja znanja i iskustva sa učesnicima podelili su vodeći stručnjaci iz Srbije, Grčke i Češke. Kroz otvorene razgovore i diskusije, učesnici su imali priliku da čuju najnovija saznanja iz oblasti reproduktivne medicine, vantelesne oplodnje i očuvanja plodnosti, ali i da dobiju odgovore na pitanja koja često ostaju bez dovoljno prostora u svakodnevnoj lekarskoj praksi.

Posebnu vrednost Foruma predstavljale su besplatne individualne konsultacije, tokom kojih su posetioci imali priliku da razgovaraju sa lekarima i embriolozima iz različitih klinika, dobiju drugo mišljenje, odgovore na pitanja i smernice za dalje korake.

Veliko interesovanje izazvali su i dodatni sadržaji Foruma – „Plodnost pod mikroskopom“, punkt „Put plodnosti – put zdravlja“, psihološki kutak „Emoci-O-metar“, kao i izlagački deo na kojem su se predstavile klinike, laboratorije, farmaceutske kompanije, udruženja pacijenata i organizacije koje pružaju podršku osobama koje prolaze kroz proces lečenja neplodnosti.

Ovogodišnji, peti po redu VTO forum, još jednom je pokazao da su informisanje, podrška i otvoren razgovor o plodnosti važniji nego ikada.

Autor: Jovana Nerić