ODLIČNE VESTI ZA DOMAĆE PROIZVOĐAČE: Srbija ispunila oštre zahteve EU, obezbeđen siguran izvoz životinja i hrane!

Srbija je zvanično uvrštena na listu zemalja koje ispunjavaju nove, stroge zahteve Evropske unije (EU) u oblasti upotrebe antimikrobnih lekova, u skladu sa Uredbom (EU) 2026/1189, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ova odluka donosi ogromno olakšanje za domaći agrarni sektor, jer znači da će Srbija i nakon stupanja na snagu novih pravila moći potpuno nesmetano da nastavi izvoz živih životinja i proizvoda životinjskog porekla na zahtevno tržište Evropske unije.

Nova pravila stupaju na snagu u septembru

Novi propisi EU usmereni su na suzbijanje antimikrobne rezistencije – odnosno pojave otpornosti bakterija na antibiotike, što je prepoznato kao jedan od ključnih globalnih izazova za javno zdravlje.

Evropska unija uvodi rigoroznu kontrolu, pa će tako od 3. septembra 2026. godine izvoz živih životinja i određenih proizvoda biti dozvoljen isključivo zemljama koje imaju dokazano pouzdan sistem kontrole upotrebe antimikrobnih lekova i ispunjavaju sve propisane standarde. Uvrštavanje Srbije na ovu listu predstavlja direktnu potvrdu da je naš sistem kontrole veterinarskih lekova, zaštite zdravlja životinja i bezbednosti hrane apsolutno usklađen sa evropskim kriterijumima.

Glamočić: Potvrda visokih standarda i sigurnost za prerađivače



Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić ocenio je da je ova odluka od izuzetnog značaja za srpske proizvođače i prerađivačku industriju:

Sigurnost plasmana: Obezbeđena je dugoročna sigurnost izvoza i stabilan pristup ključnom spoljnotrgovinskom tržištu.

Vrhunski kvalitet: Ovo je dokaz da Srbija primenjuje visoke standarde u oblasti bezbednosti hrane.

Konkurentnost: Domaći proizvođači dobijaju potvrdu da mogu ravnopravno i konkurentno da učestvuju na međunarodnom tržištu.

Ministarstvo je najavilo da će u narednom periodu nastaviti aktivnu saradnju sa nadležnim institucijama i samim proizvođačima kako bi se domaći propisi kontinuirano usklađivali sa svim budućim evropskim standardima.

Autor: D.S.