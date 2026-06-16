(MAPE) Upozorenje za ovaj deo Srbije, preti potop! Objavljena nova vremenska prognoza: Nakon oluje stiže tropski talas i paklene noći

Dok je veći deo Srbije pod vedrim nebom, jug zemlje se suočava sa jakim pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se i tropske vrućine.

Nebo nad većim delom Srbije je vedro, a takvo vreme ostaće i tokom večeri.

Istovremeno, na krajnjem jugu zemlje pljušti kiša.

Preko južnih delova Kosova i Metohije premeštaju se snažni grmljaviski procesi sa obilnim pljuskovima i grmljavinom.

Na udaru su Šar planina, šire područje Prizrena i Štrpca.

Na ovom području do kraja dana očekuju se obilni pljuskovi, jaki gromovi, lokalno olujni vetar i grad.

Očekuje se da u kratkom vremenskom intervalu padne i više od 20 litara kiše po kvadratnom metru.

Prethodno su pljuskovi sa grmljavinom pogodili jugozapadne delove Srbije, a na udaru su bili južni delovi Pešterske visoravni i Metohija, naročito šire područje Tutina, Peći i Istoka.

Smirivanje vremena na ovom krajnjem jugu Srbije očekuje se tokom večeri.

Sutrašnji dan ponovo će doneti lokalne pljuskove sa grmljavinom južnim i jugozapadnim delovima Srbije.

Očekuju nas i tropske noći

Zvanična najava Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) i detaljna analiza meteorologa amatera Marka Čubrila slažu se u jednom: leto ubrzo preuzima punu kontrolu, a od petka nas očekuju ozbiljne vrućine.

Prava akcija se, prema zvaničnoj najavi, seli na jug i jugozapad Srbije gde se posle podne očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren severozapadni.

Najniža temperatura biće od 11 do 16 °C, a najviša od 28 do 31 °C.

Meteorolog amater Marko Čubrilo u svojoj prognozi navodi da će povremeni pljuskovi i dalje biti mogući u sredu i četvrtak ponegde biti i u nizijama.

- Duvaće uglavnom slab, severozapadni vetar, dok će uz sveže noći dnevni maksimumi biti u laganom porastu i oko sredine nedelje bi se kretali od +24 do +30 stepeni Celzijusa - napisao je Čubrilo u svojoj objavi na Fejsbuku.

Do kraja sedmice biće pretežno sunčano i toplo, a od petka stižu one najavljivane tropske vrućine uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 °C, a prema Čubrilu i do 36 stepeni Celzijusa lokalno.

Čubrilo navodi da će se takvo vreme zadržati do iduće sedmice kada ima izgleda da usledi još jedno osveženje 24. juna, ali se još uvek sa sigurnošču ne može ništa reći.

Kako navodi, nakon toga kreću prave letnje vrućine i pojava takozvanih "tropskih noći" kada letnje temperature neće davati predaha ni u kasnim večernjim ni ranim jutarnjim časovima.

Autor: D.B.