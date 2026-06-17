NIS dobio novu licencu Amerike za rad do jula 2026. godine! Istovremeno istekla ključna dozvola za rusku naftu, a oglasio se i Tramp

Ministarstvo finansija SAD izdalo je novu posebnu licencu kojom se Naftnoj industriji Srbije (NIS) omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 1. julom 2026. godine, objavila je kompanija.

Ovom licencom omogućeno je održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja.

Kompanija NIS u saopštenju zahvaljuje svim domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetan rad, što je od velikog značaja za energetsku stabilnost Republike Srbije. Prethodna operativna licenca NIS-u od strane OFAC-a važila je do 16. juna, budući da su SAD uvele sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva.

Sa druge strane, mađarska kompanija MOL je 6. juna dobila zvaničnu licencu od OFAC-a za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije a.d. (NIS), koja je takođe istekla 16. juna. Kupoprodajni ugovor između MOL grupe i Gaspromnjefta za sticanje udela od 56,15 odsto u NIS-u još uvek se finalizuje, naveli su ranije iz Ministarstva rudarstva i energetike.

U isto vreme, iz Moskve stižu vesti da je poslednja američka licenca koja je omogućavala određene transakcije povezane sa isporukama ruske nafte istekla, čime je okončano privremeno izuzeće uvedeno radi stabilizacije globalnog tržišta energenata, prenosi RIA Novosti.

Ova licenca je važila do ponoći po lokalnom vremenu i omogućavala je operacije neophodne za transport, prodaju i istovar ruske nafte i naftnih derivata koji su bili utovareni na brodove zaključno sa 17. aprilom ove godine. Američke vlasti su prethodno dva puta produžavale važenje dozvole – prvo u aprilu, a zatim i u maju, nakon što je mera prvobitno uvedena u martu. Vašington je takvu odluku obrazložio potrebom da se ublaže poremećaji na svetskom tržištu nafte usled pogoršanja bezbednosne situacije na Bliskom istoku.

Licenca se nije odnosila na transakcije koje uključuju pojedince i organizacije povezane sa Iranom, Severnom Korejom i Kubom, niti na aktivnosti povezane sa Krimom i teritorijama koje je Rusija proglasila svojim sastavnim delom nakon referenduma održanih 2022. godine.

Povodom ove situacije oglasio se i američki predsednik Donald Tramp, koji je izjavio da bi Sjedinjene Američke Države uskoro mogle da obnove sankcije na rusku naftu.

Autor: D.S.