DVE GODINE JEZIVE MISTERIJE: Pas tragač nanjušio trag na SAMO TRI MESTA, potresna ispovest majke nestalog farmaceuta iz Niša budi novu sumnju!

Prošle su dve godine od misterioznog nestanka farmaceuta Milana Đorđevića (43) iz Niša, a njegova porodica i dalje prolazi kroz agoniju koja ne prestaje. Tog 10. juna 2024. godine, Milan, otac dvoje dece, otišao je na posao i više se nikada nije vratio. Njegov službeni automobil marke "škoda" pronađen je zaključan na Bojaninim vodama na Suvoj planini, a unutra su ostali telefoni, novčanik i laptop. Od njega – ni traga ni glasa.

Milanova majka, Marica Đorđević, u potresnoj ispovesti otkriva da i dalje nema nikakvih zvaničnih informacija, ali njena sumnja otvara novu, jezivu teoriju o tome šta se zapravo dogodilo na planini.

Sve smo živo kontaktirali. Zvala sam prekjuče inspektora, nema ništa novo. Nemaju nikakav trag. Kao da je u zemlju propao. Ne znam ni gde više da idem ni šta da radim. Kažem, da se bar javi da je živ. Ne znam da li je među živima ili nije. On je od mene otišao, popio je kafu, prešao je ulicu preko bulevara, tu je imao neki bučan razgovor. On je ranije čak otišao kod doktorke, što ne liči na njega. U 11 je izašao iz ordinacije, već u pola 12 je bio u Jelašnici, otišao je gore na Bojanine vode. Parkirao je kola. Šta će on u podne, usred radnog vremena, na planini? - pita se neutešna majka.

Pas tragač nanjušio trag na samo tri mesta – seo u druga kola?

Budući da višednevna masovna potraga u kojoj je učestvovalo stotine policajaca, pripadnika Žandarmerije, Gorske službe spasavanja i planinara nije donela nikakav rezultat, majka sumnja da je Milan odveden protiv svoje volje. Ono što posebno budi sumnju jeste ponašanje pasa tragača.

Gore nema ništa. On je gore stavljen u kola i doviđenja. To je jedini način da ode odozgo. Pas tragač je reagovao samo na njegov trag na parkingu, na terasi Planinarskog doma i ispred osmatračnice. Ni na jednoj stazi. Seo je iz kola u kola i - doviđenja - kategorična je Marica.

Takođe, na gumama njegovog automobila pronađena je crvena zemlja, zbog čega se pretpostavlja da je od Planinarskog doma kolima odlazio do obližnje osmatračnice, pa se ponovo vratio na parking. Motiv tog poteza i dalje je potpuno nejasan, a forenzika telefona koja je trajala šest nedelja nije otkrila nikakav trag. Teoriju o suicidu porodica u potpunosti odbacuje.

Hronologija misterioznog nestanka:

08:10 – Milan dolazi kod majke na kafu, šalje nekoliko mejlova i kreće na posao. Na vratima govori: "Idem, Maro, da radim".

Nakon toga – Ulazi u automobil kod tržnog centra Zona II, gde obavlja bučan telefonski razgovor.

10:30 – Stiže na zakazani sastanak u UKC Niš, pola sata ranije nego što je dogovoreno.

11:00 – Izlazi iz ordinacije u UKC Niš.

11:30 – Lociran u Jelašnici kod Niške Banje.

11:40 – Sigurnosna kamera ga snima u Donjoj Studeni.

11:45 – Šalje supruzi poruku da ne može da stigne da uzme ćerkicu iz vrtića. Nakon toga mu se gubi svaki trag.

Službeni automobil je kasnije pronađen preko pametnog sata koji je bio povezan sa telefonom. Svi Milanovi lični dokumenti, novčanik i tehnika ostali su u kolima, dok je njegov pasoš pronađen kod kuće. Istraga i dalje tapka u mestu, a planina i posle dve godine skriva tajnu nestanka niškog farmaceuta.

Autor: D.S.