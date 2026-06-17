HAOS NA AUTO-PUTU ZA NOVI SAD: Sve stoji, kilometarska kolona, a evo gde policija HITNO preusmerava vozače (VIDEO)

Na autoputu E-75, iz pravca Beograda ka Novom Sadu, neposredno posle isključenja za Kovilj, dogodila se saobraćajna nezgoda koja je izazvala potpuni kolaps u saobraćaju.

Kako svedoče fotografije i snimci koji se munjevitom brzinom šire društvenim mrežama, na ovoj deonici stvorena je ogromna gužva. Kolona zarobljenih vozila već je dugačka više stotina metara i konstantno raste, a saobraćaj je u ovom smeru praktično obustavljen.

Zbog uviđaja i raščišćavanja terena, nadležne službe su reagovale brzo kako bi se izbegao još veći zastoj:

Sva vozila koja se kreću iz pravca Beograda ka Novom Sadu trenutno se na ovoj deonici preusmeravaju na isključenje za Kovilj, kako bi se rasteretio glavni putni pravac.

Za sada nema zvaničnih informacija o broju učesnika u udesu, kao ni o tome da li ima povređenih lica.

Svim vozačima koji planiraju put ka Novom Sadu savetuje se ogroman oprez, korišćenje alternativnih pravaca ukoliko je to moguće, kao i strogo poštovanje uputstava saobraćajne policije koja se nalazi na licu mesta.

Autor: Iva Besarabić