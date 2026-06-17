Oglasio se MOL povodom nastavka pregovora o kupovini NIS-a

Mađarski MOL je objavio da je danas dobio od američkog OFAC-a dodatno odobrenje za nastavak pregovora sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije.

- MOL je danas dobio zvaničnu dozvolu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije a.d. do 1. jula 2026. godine - objavio je MOL na sajtu Budimpeštanske berze.

Američki OFAK je u utorak produžio i operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije takođe do 1. jula, kojom se NIS-u se omogućava nastavak rada odnosno prerada sirove nafte.

Prethodne licence dobijene od OFACa, operativna za rad NIS-a i MOL-u za pregovore sa Gaspromnjeftom o kupovini NIS-a, važile su do 16. juna.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je u utorak Ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije, koji će stupiti na snagu ako MOL i Gaspromnjeft postignu dogovor i to odobri američki OFAC.

Ugovorom se predviđa da Srbija kupi dodatnih pet odsto akcija u NIS-u i rad rafinerije od najmanje 10 godina u kapacitetu u kojem je radila četiri godine pre uvođenja američkih sankcija.

Kupoprodajni ugovor između MOL grupe i Gaspromnjefta za sticanje udela od 56,15 odsto u NIS-u još uvek se finalizuje, naveli su u utorak u saopštenju iz Ministarstva rudarstva i energetike.

Sporazumom koji je pethodno usvojila Vlada Srbije će omogućiti da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu.

Pored potpisivanja kupoprodajnog ugovora, za završetak transakcije potrebna su i dodatna regulatorna odobrenja.

MOL grupa nastavlja pregovore sa Gaspromnjeftom u vezi sa sticanjem njegovog udela od 56,15 odsto u NIS-u.

Prethodnom operativnom licencom koju je OFAC izdao NIS-u omogućeno je održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja.

SAD su uvele sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva.

MOL Grupa je 19. januara saopštila da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa kompanijom Gaspromnjeft o kupovini udela od 56,15 odsto u srpskoj kompaniji.

MOL Grupa, kako je tada navedeno, u pregovorima je i sa nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata - ADNOK o njenom ulasku u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog akcionara.

Autor: Iva Besarabić