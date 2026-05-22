Oglasio se MOL o nastavku pregovora oko NIS: Potrebno je usaglasiti još nekoliko uslova

Mađarska naftna kompanija MOL Group saopštila je danas da je od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) dobila zvaničnu licencu za nastavak pregovora o kupovini većinskog vlasničkog udela u kompaniji Naftna Industrija Srbije do 6. juna 2026. godine.

Kompanija je to saopštenje objavila na tamošnjoj berzi, navodeći da se pregovori nalaze u završnoj fazi, ali da je potrebno usaglasiti još nekoliko ključnih uslova.

Predsednik i izvršni direktor MOL grupe Zsolt Hernadi izjavio je da su tokom prethodnih meseci vođeni intenzivni razgovori sa svim ključnim akterima uključenim u potencijalnu transakciju.

Završna faza pregovora

Tokom prethodnih meseci vodili smo intenzivne pregovore sa svim ključnim učesnicima u vezi sa transakcijom oko NIS-a i ostvarili značajan napredak. Ušli smo u završnu fazu ovih veoma kompleksnih pregovora. Optimisti smo, ali određeni uslovi i dalje moraju biti finalizovani u narednim nedeljama - rekao je Hernadi.

Dodao je da MOL i dalje veruje da bi eventualna transakcija bila korisna za sve uključene strane, kao i da bi doprinela dugoročnoj sigurnosti snabdevanja energentima u regionu, a posebno u Srbiji.

Produženje licence dolazi u trenutku pojačanog međunarodnog pritiska i složenih pregovora oko buduće vlasničke strukture NIS-a, kompanije koja ima ključnu ulogu na domaćem tržištu nafte i derivata.

MOL je ranije već vodio razgovore sa državom Srbijom i drugim partnerima o mogućem modelu preuzimanja većinskog udela, dok je američki OFAC odobravao privremene licence koje omogućavaju nastavak pregovora uprkos sankcionom okviru povezanom sa ruskim kapitalom u NIS-u.

Prema ranijim informacijama, potencijalna transakcija smatra se jednom od strateški najvažnijih za MOL u regionu Centralne i Jugoistočne Evrope.

Autor: D.Bošković