'DOBRA VEST ZA GRAĐANE SRBIJE' Oglasila se ministarka Đedović Handanović nakon što je OFAK produžio licencu NIS-a

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Ministarstvo rudarstva i energetike/ Nenad Kostić ||

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija produžila je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije na 30 dana, do 20. marta.

"Dobra vest za građane Srbije, produžena je licenca za rad Naftnoj industriji Srbiji do 20. marta. NIS može da nastavi da doprema sirovu naftu, da je prerađuje u rafineriji u Pančevu i da nastavi redovno da snabdeva tržište naftnim derivatima", rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Ministarka je rekla da će razgovarati sa ruskom stranom, kao i da će sledeće nedelje boraviti u Vašingtonu, gde se nastavlja sa diplomatskim naporima za iznalaženje rešenja za sankcije Naftnoj industriji Srbije.

Autor: Marija Radić

