AKTUELNO

Politika

OFAK produžio licencu NIS-u: Evo do kada

Izvor: Pink.rs/Javni servis, Foto: E-Stock/Dragan Milovanov ||

Kancelarija za kontrolu strane imovine SAD (OFAK) odlučila je da produži licencu Naftnoj industriji Srbije do 20. marta.

Operativna licenca za rad NIS-a isticala je u ponoć, odnosno zbog vremenske razlike sutra u 6 ujutru.

Prošle sedmice kompanija je od američke administracije zatražila novo produženje dozvole za rad, a u januaru je predat i preliminarni kupoprodajni ugovor "Gaspomnjefta" i MOL-a i čeka se odgovor OFAK-a.

NIS ima licencu za pregovore o izlasku ruskog vlasništva iz kompanije do 24. marta.

Rafinerija Pančevo radi i bilo je važno da licenca bude produžena, kako Janaf ponovo ne bi obustavio transport sirove nafte jadranskim naftovodom.

Autor: Marija Radić

#Licenca

#Nis

#mart

#ofak

#produženje

POVEZANE VESTI

Društvo

OFAK produžio licencu za rad NIS

Politika

'NIS IMA DERIVATA ZA SRPSKO TRŽIŠTE DO MAJA' Bajatović o sankcijama: Večeras bitni razgovori, postoje 2 moguća pravna procesa

Politika

Hitno oglašavanje Zorane Mihajlović u vezi sa NIS-om: To su ozbiljniji problemi, pokretanje svih kredita...

Politika

Đedović Handanović: Krajem nedelje očekujemo odgovor od OFAK-a za licencu NIS-u

Društvo

Stiže američki odgovor za NIS: Hitno obraćanje ministarke Đedović Handanović

Politika

NIS ZATRAŽIO DOZVOLU OFAK-U ZA RAD: Manjinski partner otkupljuje akcije MOL-a? Evo kako bismo mogli do 5 odsto u NIS, ministarka Đedović objasnila