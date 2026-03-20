Origo: MOL i Gaspromnjeft do 31. marta potpisuju ugovor o NIS-u – U pregovore uključen i gigant iz Emirata

Mađarski portal Origo objavio je saznanja da bi mađarska naftna kompanija MOL i ruski Gaspromnjeft do kraja meseca trebalo da finalizuju kupoprodajni ugovor o preuzimanju ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Prema ovim navodima, potpisivanje se očekuje do 31. marta, uz neophodna odobrenja regulatornih tela i američkog OFAK-a.

Pored mađarskog giganta, u pregovorima se pominje i nacionalna naftna kompanija Ujedinjenih Arapskih Emirata, ADNOK, koja bi u NIS mogla da uđe kao manjinski partner.

Ključni detalji sporazuma:

- Udeo u vlasništvu: MOL grupa je ranije potvrdila dogovor o glavnim uslovima za kupovinu 56,15 odsto udela u NIS-u.

- Američka licenca: OFAK je produžio dozvolu za rad NIS-u do 17. aprila, što je ključno za stabilnost poslovanja tokom procesa promene vlasništva.

- Stabilnost tržišta: Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović potvrdila je da Rafinerija u Pančevu radi normalno i da je snabdevanje gorivom u Srbiji stabilno.

- „Produženje licence je posebno važno u trenutku rasta cena nafte. Rafinerija u Pančevu će nastaviti da radi, snabdevanje gorivom je stabilno i nema potrebe za stvaranjem zaliha“, poručila je ministarka Đedović Handanović.

Ova promena vlasničke strukture smatra se jednim od najvažnijih energetskih poteza u regionu, koji za cilj ima dugoročnu sigurnost snabdevanja naftnim derivatima.

Autor: D.S.