Kada bi MOL mogao da preuzme NIS i šta se čeka - meseci ili godina?

Izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je ruski udeo u Naftnoj industriji Srbije (NIS), koji kupuje mađarski MOL, vredan između 900 miliona i milijardu evra, ponovo je otvorila jedno od najosetljivijih ekonomskih i političkih pitanja u Srbiji.

Vučić je rekao da je država Srbija bila spremna da plati čak dve milijarde evra, pa i više, ali da taj udeo nikada nije ponuđen Srbiji. Kako je istakao, razlozi su mu jasni i razumljivi, ali nije želeo da ih iznese u javnost kako ne bi, prema njegovim rečima, ugrozio interese države.

Zašto Srbija nije dobila ponudu

Predsednik je naveo da mu je bilo jasno da ruski udeo u NIS-u neće biti ponuđen Srbiji i pre nego što je nastala aktuelna situacija. Time je nagovešteno da odluka nije doneta isključivo na osnovu tržišnih kriterijuma, već u okviru šireg političkog i geopolitičkog konteksta.

Iako je Srbija iskazala spremnost da plati znatno više od procenjene vrednosti, odluka o prodaji doneta je van Beograda, a potencijalni kupac postao je mađarski MOL, kompanija sa sedištem u Evropskoj uniji.

Šta se čeka i zašto nema brzog dogovora

Prodaja ruskog udela u NIS-u odvija se u uslovima međunarodnih sankcija Rusiji, što značajno komplikuje svaki pokušaj promene vlasničke strukture u energetskom sektoru. Bez saglasnosti regulatora u Srbiji i Evropskoj uniji, transakcija ne može biti realizovana.

Pored toga, neophodno je rešiti pitanje pravnih i finansijskih mehanizama koji bi omogućili prenos kapitala bez kršenja sankcija, kao i detaljne provere porekla novca i ugovornih obaveza. Sve to čini proces dugotrajnim i neizvesnim, smatraju stručnjaci u odvojenim komentarima situacije.

Profesor Ljubodrag Savić, sa Ekonomskog fakulteta, izjavio je u kontekstu prodaje ruskog udela NIS-a da je „prodaja NIS-a MOL-u moguća do 24. marta 2026. godine“ i da „MOL vrlo dobro zna šta kupuje i to nije tako komplikovano“, ističući da, iako se posao često mistifikuje, ekonomski gledano transakcija ima smisla i može brzo da se zaključi uz odgovarajuće dogovore i saglasnosti.

Kada bi MOL mogao da preuzme NIS

Na osnovu dosadašnjih iskustava sa sličnim transakcijama u energetskom sektoru, realno je očekivati da proces traje mesecima, a u složenijim okolnostima i duže od godinu dana. Tek nakon dobijanja svih regulatornih saglasnosti i zatvaranja finansijske konstrukcije, MOL bi mogao formalno da preuzme ruski udeo u NIS-u.

Do tada, NIS ostaje u zoni neizvesnosti, sa postojećom vlasničkom strukturom i ograničenim prostorom za dugoročno planiranje.

Profesor Jan Nowinowski, analitičar sa Centra za istočne studije (OSW), ocenio je da bi “zaključenje transakcije u kojoj MOL preuzima većinski paket NIS‑a predstavljalo prvi slučaj da ruski energetski resursi u Evropi prelaze u ruke drugih kompanija pod pritiskom američkih sankcija”, naglašavajući da takav razvoj “odražava kako sankcije mogu preoblikovati vlasničku strukturu energetskih firmi i smanjiti direktnu rusku kontrolu nad ključnim energetskim partnerima”.

Vučić je izjavio da su odnosi Srbije i Rusije dobri, ali slučaj NIS-a pokazuje da se politički i ekonomski interesi ne poklapaju uvek. Iako Srbija ima kapacitet i volju da preuzme strateški deo kompanije, konačne odluke donose se u skladu sa širim međunarodnim odnosima i pritiscima.

Više od milijardu evra

Pitanje prodaje NIS-a nije samo stvar cene. Reč je o kontroli energetskog sistema, strateškoj stabilnosti i dugoročnim posledicama po ekonomsku i političku poziciju Srbije. Upravo zato, rasplet ove priče neće imati samo poslovni, već i istorijski značaj.

