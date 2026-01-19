AKTUELNO

Društvo

RUSI ODLAZE IZ NIS-A: 'Gaspromnjeft' potvrdio prodaju, novi vlasnik srpske naftne industrije postaje MAĐARSKI MOL!

Izvor: Pink.rs/Sputnik, Foto: E-Stock/Dragan Milovanov ||

Kompanija „Gaspromnjeft“ zvanično je potvrdila da je sa mađarskim MOL-om potpisala dogovor o namerama o prodaji svog većinskog paketa akcija u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Prema preliminarnom ugovoru, Mađari preuzimaju 56,15 odsto udela, čime će postati dominantni vlasnici jedine rafinerije u Srbiji.

Planirano je da zvanični kupoprodajni ugovor bude potpisan do 31. marta 2026. godine. Međutim, da bi transakcija bila konačna, neophodno je da zeleno svetlo daju državni i regulatorni organi u Srbiji, ali i američki OFAK (Kancelarija za kontrolu strane imovine).

Šta ovo znači za Srbiju?

Mađarski MOL je najavio da će preuzeti značajne akcionarske odgovornosti i prava upravljanja. Ovim potezom, MOL drastično jača svoje prisustvo na energetskom tržištu centralne i jugoistočne Evrope, preuzimajući kontrolu nad srpskim tržištem nafte.

Autor: Dalibor Stankov

#GASPROMNJEFT

#Mađarska

#Mol

#Nis

#Rusija

#Srbija

#energetska kriza

#nafta

#prodaja NIS-a

#vesti dana

POVEZANE VESTI

Politika

ODLIČNE VESTI ZA SRBIJU! Sijarto: Za jedan do tri dana dogovor MOL-a sa 'Gaspromnjeftom' o NIS-u

Politika

Oglasio se MOL povodom NIS-a! Poznato kada će biti realizovana transakcija

Politika

Mađarski šef diplomatije: MOL može da preuzme NIS, ali pod jednim uslovom

Politika

DOGOVOR U NAREDNIM DANIMA Vučić: Nisu laki razgovori ni sa MOL-om, verujem da će biti sve u redu

Politika

Sijarto: Tesni pregovori MOL-a i ADNOK-a, povećanje udela Srbije u NIS-u matematički moguće

Društvo

Bocan-Harčenko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom