RUSI ODLAZE IZ NIS-A: 'Gaspromnjeft' potvrdio prodaju, novi vlasnik srpske naftne industrije postaje MAĐARSKI MOL!

Kompanija „Gaspromnjeft“ zvanično je potvrdila da je sa mađarskim MOL-om potpisala dogovor o namerama o prodaji svog većinskog paketa akcija u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Prema preliminarnom ugovoru, Mađari preuzimaju 56,15 odsto udela, čime će postati dominantni vlasnici jedine rafinerije u Srbiji.

Planirano je da zvanični kupoprodajni ugovor bude potpisan do 31. marta 2026. godine. Međutim, da bi transakcija bila konačna, neophodno je da zeleno svetlo daju državni i regulatorni organi u Srbiji, ali i američki OFAK (Kancelarija za kontrolu strane imovine).

Šta ovo znači za Srbiju?

Mađarski MOL je najavio da će preuzeti značajne akcionarske odgovornosti i prava upravljanja. Ovim potezom, MOL drastično jača svoje prisustvo na energetskom tržištu centralne i jugoistočne Evrope, preuzimajući kontrolu nad srpskim tržištem nafte.

Autor: Dalibor Stankov