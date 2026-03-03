AKTUELNO

Društvo

Od ovog dana MOL preuzima NIS! Janković: Čeka se odobrenje OFAK-a

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug/sava radovanović, public logo ||

Generalni direktor MOL Srbija Milenko Janković izjavio je danas da MOL još uvek sprovodi dubinsku analizu poslovanja NIS-a i da očekuju da transakcija o preuzimanju ruskog vlasništva u toj kompaniji bude gotova u ugovorenom roku, odnosno do 24. marta.

Rusi i MOL se usaglasili! Sijarto: "Kad kupimo NIS, biće svima lakše, Mađarska, Slovačka, Srbija lake za ucenjivanje"Janković je, na 33. Kopaonik biznis forumu, istakao da odluka o transakciji nije u nadležnosti mađarske kompanije.

"Očekujemo i nadamo se da će OFAK odobriti transakciju, ali ne možemo potvrditi", rekao je Janković u izjavi za medije.

Ocenio je da se transakcija odvija brzim tempom.

"Sve smo pokrenuli krajem prošle godine, odnosno početkom ove godine. U međuvremenu čekamo odobrenja OFAK-a i dubinsku analizu NIS-a", rekao je Janković.

Autor: S.M.

