MOL dobio odobrenje SAD: Nastavljaju se pregovori o kupovini većinskog udela NIS-u

MOL je dobio odobrenje Sjedinjenih Američkih Država da nastavi pregovore o kupovini većinskog udela u NIS-u.

Danas ističe rok za potpisivanje kupoprodajnog ugovora o preuzimanju ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) između ruske strane i mađarske kompanije MOL.

Kancelarija za kontrolu strane imovine SAD (OFAK),podsetimo, odlučila je da produži licencu Naftnoj industriji Srbije do 17. aprila.

Pored toga, MOL vodi pregovore i sa nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata, ADNOK-om, koja bi eventualno mogla da uđe u NIS kao manjinski partner .

MOL grupa je 19. januara saopštila da se dogovorila sa Gaspromnjeftom o glavnim uslovima obavezujućeg okvirnog sporazuma, prema kojem bi kupila 56,15 odsto udela u NIS-u, napominje mađarski portal.

Ministarstva finansija produžila je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 17. aprila, što je mađarski portal označio kao odluku bitnu za energetsku bezbednost, ali i za procesa promene vlasničke strukture, odnosno mogućeg preuzimanja ruskog udela u NIS-u.

Ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović rekla je da je produženje licence posebno važno u trenutku rasta cena nafte.

