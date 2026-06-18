STIŽU VELIKE PROMENE ZA PUTNIKE U AVIO-SAOBRAĆAJU! Jedno pravilo posebno će obradovati sve koji lete, a uvode se i desetine novih prava

Nova pravila će znatno olakšati dobijanje odštete u slučaju kašnjenja ili otkazivanja letova, a biće strogo zabranjene i dosadašnje nepoštene prakse poput razdvajanja roditelja i dece tokom putovanja.

Ovaj istorijski dokument potpisali su predsednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola i kiparski ministar saobraćaja Aleksis Vafeades u ime država članica. Pregovori su uspešno okončani u poslednjem trenutku - države članice su odobrile izmene u petak, dok je Evropski parlament dao svoje zvanično zeleno svetlo u ponedeljak.

Zadržana postojeća pravila za isplatu odštete

Nove uredbe zadržavaju aktuelna pravila kada je u pitanju kompenzacija. Putnici čiji letovi kasne tri ili više sati, ili su otkazani manje od 14 dana pre planiranog polaska, i dalje će imati pravo na finansijsku odštetu. Iznos naknade zavisi od dužine leta i iznosi: 250 evra za letove do 1.500 kilometara, 400 evra za rute između 1.500 i 3.500 kilometara, i 600 evra za sve ostale letove.

Nove i strože obaveze za avio-kompanije

Avio-prevoznici sada imaju obavezu da elektronskim putem, u roku od 96 sati nakon sletanja, obaveste putnike o njihovom pravu na kompenzaciju i pruže im jasna uputstva o načinu podnošenja zahteva. Nakon što kompanija primi zahtev, mora momentalno da potvrdi prijem, a zatim u roku od 14 dana da odgovori - bilo isplatom odštete, bilo pružanjem jasno obrazloženog odbijanja.

U slučaju kašnjenja leta, putnici imaju pravo na besplatan obrok, pristup internetu i dva telefonska poziva o trošku prevoznika. Ukoliko je neophodan boravak od jedne ili više noći, avio-kompanije su dužne da obezbede besplatan hotelski smeštaj i transfer do aerodroma.

Ako avio-kompanija ne ispuni ove obaveze, putnici mogu sami organizovati transport i naknadno tražiti refundaciju. Takođe, prevoznici će morati da obezbede jedinstven, besplatan i lako dostupan kanal za komunikaciju sa putnicima.

Čak 30 novih prava i kraj "fantomskim" pravilima

Nova regulativa donosi blizu trideset dodatnih prava za sve putnike. Prevoznici će biti dužni da omoguće besplatne izmene rezervacija i više neće smeti da uskrate ukrcavanje putnicima koji se ne pojave na jednoj etapi svog putovanja.

Do sada je važilo pravilo da, ukoliko putnik ne iskoristi kartu u jednom smeru, avio-kompanija mu često automatski otkaže povratnu kartu - ova praksa se sada strogo zabranjuje.

Takođe, izričito je zabranjeno naplaćivanje dodatnih taksi kako bi dete u avionu sedelo pored roditelja. Značajno je proširena i zaštita za osobe sa invaliditetom i trudnice.

U slučaju prekomerne prodaje karata (overbooking), ovim kategorijama putnika se više neće smeti uskratiti ukrcavanje, a sam aerodrom će snositi odgovornost ukoliko oni propuste let usled nedostatka adekvatne asistencije i pomoći.

Autor: Jovana Nerić