Zekija Sjutrović iz Sarajeva na svojim plećima nosi teret koji bi retko ko mogao da izdrži, a njenu životnu borbu potrudio se da bar malo olakša vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović.
Kao stub porodice, živi skromno i sve što uspe da obezbedi namenjuje svojoj ćerki i unucima. Nema velike želje - nada se samo boljim danima za svoju porodicu.
Njen devetogodišnji unuk Adnan je gluvonem, a otac ga se odrekao pre nekoliko godina. Sa istim zdravstvenim problemom suočava se i Zekijina ćerka. Uprkos brojnim životnim izazovima, ova porodica ne gubi veru da će doći bolji dani.
Kada su pomislili da su potpuno zaboravljeni i prepušteni sami sebi, na njihovim vratima pojavio se Željko Mitrović.
Mitrović je porodici uručio novčanu pomoć i poklone koji će im olakšati svakodnevni život i pružiti preko potrebnu podršku.
- Ja sam inače u velikoj akciji, a inače sam vezan za Sarajevo, jer sam ovde služio armiju. Ovde su me naučili i da vozim helikopter. Samo da znate, volim vas. Ovo ti je samo mala pomoć da dečici omogućiš lepši život, ostalo će sve biti u redu - rekao je Mitrović.
Mitrović je dodao da je naučio elemente gluvonemog jezika, čime je oduševio sve.
Dirnuta ovim gestom, Zekija nije krila emocije i zahvalila se na pomoći koja će njenoj porodici mnogo značiti u narednom periodu.
- Hvala od srca svima koji su mislili na nas i pružili nam podršku - poručila je Zekija.
U vremenima kada mnogi ne obraćaju pažnju na najosetljivije, Željko Mitrović je još jednom pokazao da nečije malo, drugome znači puno.
Ova humana akcija još jednom je pokazala koliko pomoć i pažnja mogu da znače porodicama koje se svakodnevno suočavaju sa teškim životnim okolnostima.
Autor: Iva Besarabić