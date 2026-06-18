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HUMANI GEST KOJI MENJA ŽIVOT! Željko Mitrović posetio BAKU iz Sarajeva koja nosi celu porodicu na svojim plećima i uručio joj POLA MILIONA DINARA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/TV Pink Printscreen ||

Zekija Sjutrović iz Sarajeva na svojim plećima nosi teret koji bi retko ko mogao da izdrži, a njenu životnu borbu potrudio se da bar malo olakša vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović.

Kao stub porodice, živi skromno i sve što uspe da obezbedi namenjuje svojoj ćerki i unucima. Nema velike želje - nada se samo boljim danima za svoju porodicu.

Njen devetogodišnji unuk Adnan je gluvonem, a otac ga se odrekao pre nekoliko godina. Sa istim zdravstvenim problemom suočava se i Zekijina ćerka. Uprkos brojnim životnim izazovima, ova porodica ne gubi veru da će doći bolji dani.

Kada su pomislili da su potpuno zaboravljeni i prepušteni sami sebi, na njihovim vratima pojavio se Željko Mitrović.

Mitrović je porodici uručio novčanu pomoć i poklone koji će im olakšati svakodnevni život i pružiti preko potrebnu podršku.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam inače u velikoj akciji, a inače sam vezan za Sarajevo, jer sam ovde služio armiju. Ovde su me naučili i da vozim helikopter. Samo da znate, volim vas. Ovo ti je samo mala pomoć da dečici omogućiš lepši život, ostalo će sve biti u redu - rekao je Mitrović.

Foto: TV Pink Printscreen

Mitrović je dodao da je naučio elemente gluvonemog jezika, čime je oduševio sve.

Dirnuta ovim gestom, Zekija nije krila emocije i zahvalila se na pomoći koja će njenoj porodici mnogo značiti u narednom periodu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hvala od srca svima koji su mislili na nas i pružili nam podršku - poručila je Zekija.

U vremenima kada mnogi ne obraćaju pažnju na najosetljivije, Željko Mitrović je još jednom pokazao da nečije malo, drugome znači puno.

Foto: TV Pink Printscreen

Ova humana akcija još jednom je pokazala koliko pomoć i pažnja mogu da znače porodicama koje se svakodnevno suočavaju sa teškim životnim okolnostima.

Autor: Iva Besarabić

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