Još 64 majke dobile od države do 20.000 evra za kupovinu prve nekretnine: Samira udružila dve državne pomoći i kupila svoj prvi dom!

Više od 1.600 majki već je ostvarilo pravo na subvencije po osnovu rođenja deteta, za šta je država izdvojila oko 27 miliona evra, kaže ministarka Jelena Žarić Kovačević.

Srbija je za još 64 majke obezbedila subvencije za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, a rešenja je danas uručila ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević.

Među majkama je i Samira Gibanica (28), samohrani roditelj i policijski službenik iz Novog Sada.

Učešće za stambeni kredit

Veoma je srećna što je uspela da reši jedno od najvažnijih životnih pitanja za sebe i svoju ćerkicu. Nekretnina koju kupuje košta 109.000 evra, a od države je dobila maksimalnu subvenciju od 20.000 evra, što joj je poslužilo kao učešće za stambeni kredit.

- Kad sam pronašla ono što mi odgovara, podnela sam zahtev za dobijanje subvencije i na odobrenje čekala nekoliko meseci - kaže Samira, koja je inače "povezala" dve subvencije koja država daje, iskoristivši i kredit za mlade.

Ministarka Žarić Kovačević je juče u Palati Srbije istakla da je jedan od najvažnijih planova svakog roditelja da svom detetu obezbedi sigurno i podsticajno okruženje za odrastanje.

Odobrena 64 zahteva

- Upravo zato država nastoji da bude pouzdani partner našim porodicama, posebno onda kad se donose važne životne odluke i kad je podrška najpotrebnija - rekla je Žarić Kovačević i podsetila da su na 16. sednici Komisije za dodelu subvencija za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta odobrena 64 zahteva, vrednosti veće od milion evra:

- To znači da će isto toliko porodica uz podršku države lakše doći do svog prvog doma. Od prve sednice novog saziva Komisije, dakle u ovom mandatu za ovu namenu, izdvojili smo oko 12 miliona evra, dok je od primene uredbe koja je doneta na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodicama s decom, dakle od 2022. godine do danas, podršku dobilo više od 1.600 majki, za šta je država izdvojila oko 27 miliona evra.

Mera deo dugoročne politike

Naglasila je da ove brojke pokazuju da ova mera nije jednokratna pomoć, već deo dugoročne politike usmerene na jačanje porodice i stvaranje boljih uslova za život.

- Posebno mi je važno što ova mera daje rezultate u svim krajevima Srbije, od velikih gradova do najmanjih opština i sela. To pokazuje da država prepoznaje potrebe porodica, bez obzira na to gde te porodice žive, i da želi da im pruži konkretnu podršku onda kad im je ona najpotrebnija. Nastavićemo da radimo na tome da svaka porodica u Srbiji ima još više sigurnosti i više razloga da svoju budućnost gradi upravo ovde.

Žarić Kovačević je podsetila i na druge ključne mere, poput povećanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečji dodatak na 18.000 dinara, te da je od marta do kraja maja više od 10.000 mališana ostvarilo pravo na dečji dodatak, dok Državni alimentacioni fond u ovom trenutku koristi 841 dete u Srbiji. Dodala je da je u toku i javna rasprava o novom predlogu programa za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, koji prvi put stavlja fokus na ranu intervenciju.

U ovom slučaju majke gube pravo na subvenciju

Kao ključni razlog za odbijanje majki koje su podnele zahtev za subvenciju navodi se to što se one ne informišu na sajtu ministarstva ili u direktnom kontaktu sa zaposlenima, već slušaju investitore ili treća lica u bankama, pa nekretninu pre vremena upišu na svoje ime.

- Jasan uslov u uredbi jeste da majka nema nepokretnost, kuću ili stan, koja se vodi na njeno ime. U trenutku kad upišu nepokretnost na svoje ime, pre donošenja odluke, gube pravo na subvenciju - istakla je ministarka Jelena Žarić Kovačević.

Procedura nije komplikovana Dušica Teodorović iz Beograda dobila je subvenciju od 19.000 evra. - Nama je ovo značajna subvencija s obzirom na to da smo četvoročlana porodica sa dva jako mala deteta, od godinu i osam meseci i od četiri meseca. Ceo proces nije uopšte komplikovan. Može sve da se reši u nekoliko dana, a dosta toga i službenim putem, tako da je u suštini samo potrebno naći prodavca koji želi da vam izađe u susret za celu tu proceduru.

Četvoročlana porodica se skućila Monika Zlatanović iz Pirota dobila je subvenciju u iznosu od 20.000 evra. - Želela bih da se zahvalim državi, jer je ovo značajna pomoć roditeljima. Njome ćemo rešiti jedan od najvećih problema mladih, a to je krov nad glavom. Ova subvencija je omogućila mojoj četvoročlanoj porodici da kupimo našu prvu nekretninu. Mi nemamo rešeno stambeno pitanje već šest godina i drago nam je što ćemo se konačno skućiti.

Autor: Pink.rs