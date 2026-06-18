Dačić obišao Policiјsku upravu Prokuplje: Poseban naglasak stavljamo na Sektor za vanredne situaciјe

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišao je danas Policijsku upravu Prokuplje i Vatrogasno-spasilačku jedinicu u ovom gradu, gde je održan i sastanak sa komandantima štabova za vanredne situacije Topličkog upravnog okruga, i istakao da će se nastaviti sa ulaganjem u Sektor za vanredne situacije kako bismo adekvatno i pravovremeno odgovorili na svaku vanrednu situaciju.

„Danas sam obišao Policijsku upravu Prokuplje, s tim što poseban naglasak stavljamo na Sektor za vanredne situacije i samim tim opšte stanje preventive, odnosno pripremljenosti za pojave ekstremnog karaktera kojih je nažalost svake godine sve više. Mi smo bili svedoci da je prošle godine Toplički okrug pretrpeo jednu od najvećih šteta u Srbiji“, poručio je ministar Dačić, podsetivši da je 7. jula prošle godine bilo prijavljeno više od 600 požara na teritoriji Srbije.

Ministar Dačić je istakao da je razgovarao sa načelnikom Policijske uprave Prokuplje, ocenivši stanje bezbednosti na ovom području stabilnim, kao i da je Sektoru za vanredne situacije predato na upotrebu još jedno vatrogasno vozilo.

„Sektor za vanredne situacije na teritoriji ovog okruga ima 81 pripadnika i 27 vozila. Danas su dobili 28. vozilo i biće ove godine primljeno još šestoro pripadnika ovoga sektora“, istakao je ministar Dačić koji je imao sastanak i sa predstavnicama državne vlasti, odnosno lokalnih samouprava gde su bili i narodni poslanik, načelnik okruga, predsednici opština, gradova, kao i predstavnici dobrovoljnih vatrogasnih društva, sa kojima je razgovarano o svim izazovima i pripremama za sledeću godinu.

Dačić je poručio i da će jedan helikopter za gašenje požara biti stacioniran u Nišu.

„Stacioniraćemo jedan helikopter za gašenje požara u Nišu, kako bismo skratili rok za intervenciju i kako bismo sprečili situaciju da zbog vremenskih uslova helikopter ne može da dođe iz Beograda. Prošle godine tri helikoptera su učestvovala u gašenju požara“, rekao je ministar Dačić i dodao da su helikopteri veoma bitni u gašenju požara, ali i da ne mogu samo oni da gase požar.

„Zato će biti stacionirani i dronovi koji će osmatrati teren, jer mi imamo situaciju da negde nema naseljenog stanovništva i da nema nikakvih informacija o svemu tome. Posebnu pažnju ćemo posvetiti ovom okrugu i zamolio sam da razmotre situaciju da se u Žitorađi otvori takođe jedno odeljenje, jer trenutno se iz Prokuplja šalju vatrogasci za Žitorađu i da samim tim osposobimo sve moguće kapacitete, da pripremimo u smislu broja ljudi, ali i tog materijalno-tehničkog dela koji se tiče opreme za gašenje požara“, kazao je ministar Dačić.

Ministar Dačić je istakao važnost jačanja Sektora za vanredne situacije.

„Ukupno je bilo dvadesetak vanrednih situacija za ovih pet godina. Trenutno je situacija pod kontrolom, ali klimatske promene dovode do toga da se svakoga dana praktično može desiti neki novi ekstremni događaj. Hoćemo da jačamo naš Sektor za vanredne situacije. To je u interesu građana. Građani treba i biće sigurni kada vide da naš Sektor ima dovoljan broj ljudi i dovoljne kapacitete u tom materijalno-tehničkom smislu. Zato mislim da je veoma bitno to da smo danas jedno vozilo ovde dovezli. Ja se nadam da neće biti potrebe da bude korišćeno“, naglasio je ministar.

Dodao je i da će za taj okrug biti primljeno šest novih pripadnika, a ukupno 300 novih pripadnika Sektora za vanredne situacije na nivou cele Srbije.

„Za poslednjih nekoliko godina za više od 1.000 je povećan broj pripadnika Sektora. Imamo, bez obzira što neko možda misli da su to brojke ko zna kakve, 3.700 ljudi koji rade u Sektoru za vanredne situacije, a po nekim potrebama taj broj je sigurno još dve, tri hiljade iznad toga. Naš cilj je i da opremimo ovaj Sektor kako bismo mogli da se suprotstavimo sve većim potrebama za intervencijama u ovoj oblasti“, istakao je Dačić.

Ministar je govorio i o važnosti preventive kao i koordiniranog rada drugih državnih organa, civilne zaštite, vojske, dobrovoljnih vatrogasnih društava, komunalnih preduzeća, elektrodistribucije i drugih, kao i građana.

Autor: Pink.rs