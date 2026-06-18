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VRUĆINE NAM STIŽU! Nižu se upozorenja RHMZ: Srbiju očekuje temperatura i do 35 stepeni u narednim danima, a biće i GRMLJAVINE

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pexels.com/Pixabay.com ||

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je najavu vremena za naredne dane, uz prognozu pretežno sunčanog i veoma toplog vremena, sa temperaturama koje će dostizati i do 35 stepeni.

Kako najavljuje RHMZ za ostatak današnjeg dana, pretežno sunčano uz lokalni razvoj oblačnosti, a kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u planinskim predelima.

Narednih dana veoma toplo, do 35 stepeni

Sutra pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se tek ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Najniža temperatura od 11 do 19 °C, a najviša dnevna od 30 do 33 °C.

Za vikend i početkom sledeće sedmice zadržava se pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 °C, u nedelju ponegde i malo toplije.

Uz dnevni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se uglavnom u planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije, a početkom sledeće sedmice ponegde i u ostalim predelima, stoji u najavi RHMZ.

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