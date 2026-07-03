Još 55 porodica dobija državnu pomoć za kupovinu stana: Kako do subvencije za prvu nekretninu po osnovu rođenja deteta

Država je odobrila još 55 subvencija za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, u ukupnoj vrednosti od 911.000 evra, saopšteno je nakon 17. sednice Komisije za dodelu subvencija, održane u Palati Srbija.

Zahvaljujući ovoj meri, još 55 porodica će uz državnu podršku rešiti svoje stambeno pitanje.

Za subvencije izdvojeno oko 13 miliona evra

Komisijom predsedava ministarka za brigu o porodici i demografiju, Jelena Žarić Kovačević.

Od prve sednice Komisije u novom sazivu do danas za ovu namenu izdvojeno je oko 13 miliona evra, čime država nastavlja da pruža podršku porodicama koje prvi put kupuju nekretninu.

Ko može da dobije subvenciju

Pravo na subvenciju imaju majke koje prvi put stiču nekretninu, a država finansira do 20 odsto vrednosti stana ili kuće, odnosno najviše 20.000 evra.

Da bi ostvarile pravo na pomoć, potrebno je da ispune nekoliko uslova:

dete u trenutku podnošenja zahteva ne sme biti starije od godinu dana,

ukupni prihodi supružnika ne smeju prelaziti iznos dve prosečne zarade na nivou Srbije,

zahtev se podnosi preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Više od 1.700 porodica već rešilo stambeno pitanje

Program subvencija za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta sprovodi se od 2022. godine.

Od početka primene uredbe, za ovu meru izdvojeno je oko 28 miliona evra, a zahvaljujući državnoj pomoći više od 1.700 porodica širom Srbije obezbedilo je svoj prvi dom.

Autor: S.M.