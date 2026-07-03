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POTPUNA OBUSTAVA SAOBRAĆAJA KOD ARILJA : Ovo je detaljna ruta OBILAZNICE

Izvor: RINA, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Zbog izvođenja završnih radova na pojačanom održavanju državnog puta na deonici Požega – Ivanjica, u nedelju, 5. jula, biće uvedena potpuna obustava saobraćaja na deonici Arilje – Prilike, u mestu Dobrače.

- Obustava će trajati od nedelje u 8 časova ujutru do ponedeljka, 6. jula, u 6 časova, zbog asfaltiranja kolovoza u punoj širini. Radovi će se izvoditi na delu puta od hidrocentrale u klisuri do mosta na Panjici, u okviru preostalih radova na pojačanom održavanju državnog puta - saopštili su nadležni.

Ruta alternativnog puta

Za vreme potpune obustave, saobraćaj će u oba smera biti preusmeren na alternativni putni pravac Arilje - Guča - Kotraža - Ivanjica - Prilike.

Nadležni navode da će gradilište biti propisno obezbeđeno privremenom saobraćajnom signalizacijom, opremom i putokazima za usmeravanje saobraćaja.

Vozačima se upućuje apel da poštuju postavljenu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu kako bi se radovi odvijali bezbedno i nesmetano.

Autor: S.M.

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