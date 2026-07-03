MINISTARKA LAZAREVIĆ POTVRDILA: Srbija dobila važan sporazum za dolazak japanskih investicija, primena počinje 30. jula!

Srbija je dobila Sporazum o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja između naše zemlje i Japana, koji će stupiti na snagu 30. jula. Ovaj dokument predstavlja ključan korak za privlačenje novih japanskih kompanija i dodatno unapređenje ekonomske saradnje.

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević istakla je da je Vlada Japana okončala sve interne procedure neophodne za stupanje sporazuma na snagu, čime su ispunjeni svi uslovi za početak njegove primene. Prema njenim rečima, ovo je jedan od najvažnijih sporazuma iz oblasti ekonomske saradnje, budući da postoji veliko interesovanje za jačanje prisustva japanskog kapitala u Srbiji.

– Ovaj sporazum obezbeđuje pravnu sigurnost japanskim kompanijama da su njihove investicije zaštićene. Japanske kompanije donose posebnu poslovnu filozofiju, uglavnom je reč o visokotehnološkim firmama, a izuzetno uspešno sarađujemo i u oblasti energetike – rekla je ministarka Lazarević.

Ona je dodala da će sporazum dati "vetar u leđa" daljoj saradnji, te da je planirano intenzivno povećanje izvoza Srbije u Japan, uz privlačenje novih investicija. Takođe, sporazum predstavlja snažan podsticaj i za kompanije koje već uspešno posluju u Srbiji da prošire svoje investicione projekte.

Podsetimo, ministarka Jagoda Lazarević i ambasador Japana u Srbiji Akira Imamura potpisali su ovaj sporazum 24. decembra prošle godine. Dokument je rezultat intenzivnih bilateralnih aktivnosti dve zemlje, koje su dodatno osnažene posetom predsednika Aleksandra Vučića Japanu u septembru prošle godine, kada je ekonomski segment saradnje bio jedan od ključnih fokusa razgovora.



Autor: D.S.