Spremite se! Stiže promena vremena koju niko ne očekuje - Evo kakvo će biti vreme za vikend u Srbiji

Vreme u Srbiji za vikend biće pretežno sunčano i prijatno, dok se u nedelju u brdsko-planinskim predelima ponegde očekuju kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom.

Početkom naredne sedmice vreme će postati promenljivije i nestabilnije, uz češću pojavu lokalnih pljuskova i grmljavine.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u subotu se u većem delu Srbije očekuje pretežno sunčano vreme.

Vetar će biti slab do umeren, dok će na severu i istoku povremeno biti i jak, severnog i severozapadnog pravca.

Jutarnje temperature kretaće se od 14 do 21 stepen, a najviša dnevna od 26 do 29 stepeni Celzijusa.

U nedelju će se zadržati pretežno sunčano vreme, dok su kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Nakon vikenda i dalje nestabilno vreme

Tokom narednih dana očekuje se promenljivo i nestabilno vreme, uz povremene lokalne pljuskove sa grmljavinom, koji će biti češći u prvoj polovini naredne sedmice.

Temperature će se zadržati u granicama proseka za početak jula, između 26 i 31 stepen Celzijusa.

Autor: A.A.