UPOZORENJE ZA SVE KOJI KREĆU U GRČKU: Ako ponesete OVO, preti vam ludilo na Evzoniju i kazne od kojih BOLI GLAVA

Sa početkom letnje sezone tradicionalno se aktuelizuje pitanje graničnih kontrola na prelazu Evzoni, pre svega kada je reč o unosu hrane i duvanskih proizvoda. Dok društvenim mrežama svake godine kruže mitovi o dozvoljena dva do tri boksa cigareta, realnost i propisi Evropske unije su znatno rigorozniji.

Iako grčki carinici često pokazuju blagonaklonost prema turistima iz Srbije, važno je znati tačna pravila kako bi se izbegle neprijatnosti, oduzimanje robe ili visoke novčane kazne. Portal Nikana.gr podseća na važeće propise za putnike koji u Grčku dolaze iz zemalja van Evropske unije, što obuhvata Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Severnu Makedoniju.

Prema zvaničnim regulativama Evropske komisije koje se primenjuju u Grčkoj, na takozvanoj crvenoj listi nalaze se sve vrste svežeg mesa i mesnih prerađevina, uključujući domaću pršutu i kobasice.

Strogo je zabranjeno i unošenje mleka i svih mlečnih proizvoda poput sira, kajmaka ili jogurta, kao i kuvanih ili prženih gotovih jela koja sadrže meso i mleko. Carinski službenici imaju zakonsko pravo da ove zabranjene namirnice zaplene i unište na licu mesta, a protiv putnika mogu biti pokrenuti prekršajni ili krivični postupci uz novčane kazne.

S druge strane, unos hrane je dozvoljen isključivo pod uslovom da se radi o nekvarljivim proizvodima koji ne zahtevaju hlađenje i nalaze se u originalnom, neoštećenom fabričkom pakovanju. Putnici tako mogu poneti do dva kilograma mleka u prahu ili medicinske hrane za bebe, kao i istu količinu specijalne hrane za kućne ljubimce ukoliko je ona neophodna iz zdravstvenih razloga. Za ostalu zapakovanu hranu koja ne sadrži meso i mleko, poput meda, testenine ili pirinča, gornja granica iznosi deset kilograma po osobi, mada veće količine mogu privući pažnju carinika i dovesti do detaljnijeg pretresa.

Najveće zabune među turistima ipak nastaju oko unosa duvana. Informacija o dozvoljenih 800 cigareta je tačna, ali ona važi isključivo za državljane unutar Evropske unije.

Za građane Srbije i komšijskih zemalja koji u Grčku ulaze kopnenim putem, limit iznosi svega 40 cigareta, odnosno dve pakle po punoletnom putniku. Alternativno, može se uneti 20 cigarilosa, 10 cigara ili 50 grama duvana, dok je maloletnim licima prenos duvana i alkohola strogo zabranjen. Kada je reč o alkoholnim pićima, propisi dozvoljavaju četiri litra blagog vina i 16 litara piva, uz mogućnost da se unese još i jedan litar žestokog pića sa preko 22 odsto alkohola ili dva litra penušavog i pojačanog vina.

Sva ova ograničenja važe po pojedincu, a ne po automobilu. Bez prijave se može uneti roba u vrednosti do 300 evra po osobi, dok je za mlađe od 15 godina taj limit upola manji. Nošenje lične tehnike, poput laptopova i fotoaparata, uglavnom se toleriše, ali teoretski može napraviti problem pri izlasku iz zemlje ako se ne prijavi.

Sa druge strane, svaka količina gotovog novca veća od 10.000 evra mora se obavezno prijaviti carini prilikom prelaska granice.

Dugogodišnja praksa pokazuje da su kontrole na Evzoniju najintenzivnije na samom početku sezone, pre nego što počnu velike gužve. Ipak, to ne sme da zavara turiste jer se selektivne kontrole sprovode tokom celog leta, pa niko ne može unapred znati koje će vozilo biti izdvojeno za pregled. Iako grčki graničari često progledaju kroz prste za sitna prekoračenja, poput sendviča za usput ili pola pakle cigareta više, rizik se jednostavno ne isplati.

Ekonomska računica pokazuje da je nošenje velikih količina hrane iz Srbije ionako neopravdano.

Cene u grčkim supermarketima i na lokalnim pijacama gotovo su identične našim, a na njima se uvek može naći sveže i povoljno meso i mlečni proizvodi. Flaširana voda i lokalni sokovi su u Grčkoj često i jeftiniji, pri čemu je cena male flašice vode zakonski ograničena na maksimalno 60 centi.

Umesto pakovanja kvarljivih namirnica i rizikovanja stresa, kazni i gubljenja vremena na granici, najsigurniji savet za miran put do mora jeste striktno pridržavanje zvaničnih propisa.

Autor: Iva Besarabić