HAOS NA GRANIČNIM PRELAZIMA: Koloni vozila se ne nazire kraj, a na OVOM PRELAZU je najgora situacija

Prvi julski vikend tradicionalno donosi pojačan intenzitet saobraćaja na putevima ka letovalištima, pa su i danas, 4. jula, zabeležena zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima. Prema poslednjim informacijama Auto-moto saveza Srbije (AMSS) i Uprave granične policije, na najprometnijim prelazima putnička vozila čekaju oko 30 minuta, dok se vozači upozoravaju da je na terminalima susednih država čekanje često znatno duže.

Na graničnom prelazu Horgoš, na granici sa Mađarskom, putnička vozila čekaju oko 30 minuta i na izlazu iz Srbije i na ulazu u zemlju. Teretna vozila na izlazu zadržavaju se oko 30 minuta, dok se na ulazu čeka između 30 i 60 minuta.

Na kamerama Uprave granične policije Republike Srbije vidi se nešto veća kolona vozila pri ulazu u Horgoš.

Iz AMSS-a podsećaju da ukupno vreme prelaska granice zavisi i od rada mađarskih pograničnih službi, zbog čega gužve mogu veće, a zadržavanja znatno duža.

Slična situacija je i na prelazima prema Hrvatskoj. Na graničnim prelazima Šid – Tovarnik i Batrovci – Bajakovo, putnička vozila čekaju oko 30 minuta u oba smera, dok je isto vreme zadržavanja zabeleženo i za teretna vozila.



I ovde AMSS upozorava da je potrebno uračunati i vreme čekanja na hrvatskim terminalima, (ore svega zbog novog sistema kontrole ulaska u zemlje EU) gde su kolone često duže nego na srpskoj strani granice.



Na graničnom prelazu Sremska Rača, prema Bosni i Hercegovini, putnička vozila čekaju oko 30 minuta pri izlasku iz Srbije, dok se pri ulasku takođe čeka najmanje 30 minuta. Slična situacija je i sa teretnim vozilima.



Definitivno, sudeći po kamerama granične policije, najveće gužve stvaraju se na graničnom prelazu sa Bugarskom, Gradina, i to pri izlazu iz njega, odnosno pri ulasku u Srbiju. Koloni vozila ne nazire se kraj!



Ogromne gužve su i na graničnom prelazu ka Severnoj Makedoniji, odnosno Preševo i to u oba smera.

Oglasio se AMSS, ovde su najveće gužve

Podsetimo, iz Auto-moto saveza (AMSS) ranije su istakli da uoči predstojećeg vikenda očekuju pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima, gde se zbog novog sistema kontrole i registracije putnika za ulazak u Evropsku uniju (EES) očekuju dodatna zadržavanja na putničkim terminalima.

Što se tiče južnih pravaca, napominju da će pojačano zadržavanje biti i na Gradini sa Bugarskom kao i prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom.

Autor: S.M.