Teretna vozila na graničnim prelazima zadržavaju se i do pet sati

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila, dok teretnjaci čekaju i do pet sati.

Teretna vozila na (TMV) terminalima, na izlazu iz Srbije, zadržavaju se na graničnom prelazu Šid 300 minuta, Batrovci 180 minuta i Gradini 90 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Nma zadržavanja vozila na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji .

Povremeno slaba kiša u pojedinim krajevima može doneti promenljivo stanje kolovoza zbog toga i pored naizgled povoljnih vremenskih prilika AMSS vozačima savetuje da voze opreznije i na većem odstojanju, jer na vlažnim deonicama moguće je neočekivano proklizavanje vozila.



Na putevima u planinskim predelima može biti povremeno slabih snežnih padavina, a zbog niske oblačnosti preko prevoja je smanjena vidljivost.

