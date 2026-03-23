Teretna vozila na graničnim prelazima zadržavaju se i do pet sati

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila, dok teretnjaci čekaju i do pet sati.
Teretna vozila na (TMV) terminalima, na izlazu iz Srbije, zadržavaju se na graničnom prelazu Šid 300 minuta, Batrovci 180 minuta i Gradini 90 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
Nma zadržavanja vozila na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji .
Povremeno slaba kiša u pojedinim krajevima može doneti promenljivo stanje kolovoza zbog toga i pored naizgled povoljnih vremenskih prilika AMSS vozačima savetuje da voze opreznije i na većem odstojanju, jer na vlažnim deonicama moguće je neočekivano proklizavanje vozila.
Na putevima u planinskim predelima može biti povremeno slabih snežnih padavina, a zbog niske oblačnosti preko prevoja je smanjena vidljivost.
