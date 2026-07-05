Na ovim mestima je kupanje strogo zabranjeno! Ronioci upozoravaju na opasnosti koje nosi reka

U teškoj nesreći koja je pogodila Stalać, početkom meseca utopila su se dva petnaestogodišnja dečaka, a pretpostavlja se da je do tragedije došlo kada je tinejdžere iznenada povukao jak rečni vir, iz kojeg nažalost nisu uspeli da se izvuku.

Da su reke izuzetno nepredvive i opasne potvrđuje i iskusni ronilac Bojan Drašković, koji i ovog leta apeluje na sve građane da paze gde se kupaju.

- Najčešći uzroci tragedija su da kupači nisu svesni kakve sve opasnosti nosi reka. Od podvodnih, jakih struja, neravnog terena, čak i rupe od eksploatacija šljunka. Čak iako mislite da znate dobro da plivate, to ne znači da ste na divljim plažama bezbedni, kaže za RINU Bojan Drašković, ronilac RSK "Borac" iz Čačka.

On takođe ističe da najveći rizik sa sobom nose divlje plaže koje su jako opasne za sve kupače i neretko odnose mlade živote, čega smo svi bili svedoci prethodnih godina.

- Ponekad se dešava da čak i neplivači odluče da se okupaju na nekoj od divljih plaža uz tok reka ili na obalama veštačkih jezera, ne znajući da je rizik previsok a tragedija sa fatalnim ishodom i te kako moguća. Jedan od izazova, mahom za mlađu populaciju, jeste skakanje sa mostva i brana što je takođe opasno ukoliko nemate iskustva sa skokovima sa visine. Ukoliko to ne znate da radite na pravi način rizik je toliki, kao da skačete na beton. Takođe, skakanje i kupanje u blizini brane je strogo zabranjeno, jer je vrlo opasno - ističe Drašković.

On apeluje i na sve roditelje da vode računa i da svoju decu ne ispuštaju iz vida, kuda se ona kreću i gde se rashlađuju u vrelim danima. Takođe, da ih upozore da to čine samo na mestima gde je to predviđeno, tamo gde imaju čuvari i spasilače službe kao i lekari kako bi sprečili bilo kakvih tragediju.

Autor: S.M.