Prijemni na Univerzitetu u Novom Pazaru: Konkurisalo više od 300 kandidata

Na Univerzitetu u Novom Pazaru uspešno je održan prijemni ispit za upis nove generacije studenata u akademskoj 2026/2027. godini.
Prijemnom ispitu pristupilo je preko 300 kandidata, koji su konkurisali za upis na ukupno 14 akreditovanih studijskih programa iz različitih naučnih i umetničkih oblasti.
Veliki odziv budućih studenata još jednom potvrđuje povjerenje koje Univerzitet u Novom Pazaru uživa među mladima koji svoje akademsko obrazovanje žele graditi u savremenom i kvalitetnom obrazovnom okruženju.
Najveće interesovanje ove godine zabeleženo je za studijske programe Pravo, Engleski jezik i književnost, Poslovna ekonomija, kao i za studijske programe iz oblasti umetnosti, što potvrđuje njihovu prepoznatljivost i značaj na tržištu rada.
Tok prijemnog ispita protekao je u skladu sa predviđenim procedurama i u organizaciji koja je svim kandidatima omogućila jednake uslove za polaganje.
Obaveštavamo kandidate da će preliminarna rang-lista biti objavljena u ponedjeljak u 10.00 časova na oglasnoj tabli i zvaničnim kanalima Univerziteta.
Zahvaljujemo svim kandidatima na ukazanom poverenju i želimo im mnogo uspeha u daljem procesu upisa, kao i sretan početak novog životnog i akademskog poglavlja.
Autor: S.M.