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Prijemni na Univerzitetu u Novom Pazaru: Konkurisalo više od 300 kandidata

Izvor: Pink.rs, Foto: UNP ||

Na Univerzitetu u Novom Pazaru uspešno je održan prijemni ispit za upis nove generacije studenata u akademskoj 2026/2027. godini.

Foto: UNP

Prijemnom ispitu pristupilo je preko 300 kandidata, koji su konkurisali za upis na ukupno 14 akreditovanih studijskih programa iz različitih naučnih i umetničkih oblasti.

Foto: UNP

Veliki odziv budućih studenata još jednom potvrđuje povjerenje koje Univerzitet u Novom Pazaru uživa među mladima koji svoje akademsko obrazovanje žele graditi u savremenom i kvalitetnom obrazovnom okruženju.

Foto: UNP

Najveće interesovanje ove godine zabeleženo je za studijske programe Pravo, Engleski jezik i književnost, Poslovna ekonomija, kao i za studijske programe iz oblasti umetnosti, što potvrđuje njihovu prepoznatljivost i značaj na tržištu rada.

Foto: UNP

Tok prijemnog ispita protekao je u skladu sa predviđenim procedurama i u organizaciji koja je svim kandidatima omogućila jednake uslove za polaganje.

Foto: UNP

Obaveštavamo kandidate da će preliminarna rang-lista biti objavljena u ponedjeljak u 10.00 časova na oglasnoj tabli i zvaničnim kanalima Univerziteta.

Foto: UNP

Zahvaljujemo svim kandidatima na ukazanom poverenju i želimo im mnogo uspeha u daljem procesu upisa, kao i sretan početak novog životnog i akademskog poglavlja.

Foto: UNP

Autor: S.M.

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