Održani "Dani knjige" na Univerzitetu u Novom Pazaru

U Univerzitetskoj biblioteci Univerziteta u Novom Pazaru održana je manifestacija „Dani knjige – promocija univerzitetskih udžbenika“, tokom koje su tokom tri dana predstavljena nova izdanja nastavnika i saradnika Univerziteta.

Prvog dana promovisani su udžbenici „Pravna kriminalistika“ autora Envera Mededovića i Ergina Hakića, „Uvod u pravo“ autorke Maide Bećirović Alić i „Nasledno pravo“ autorke Jasmine Nikišić.

Drugog dana predstavljeni su udžbenik „Osnovi psihopatologije“ autora Almedine Numanović, Amira Kajkuša i Elzane Hakić, kao i knjiga „Vaspitni stil roditelja kroz prizmu dimenzija nacionalne kulture“ autorke Semrije Smailović.

Trećeg dana održane su promocije knjiga „Upravljanje totalnim kvalitetom“ autora Samira Ljajića, „Pedagoške osnove ekološkog vaspitanja“ autorki Jasmine Kurpejović i Mine Mavrić, „Evolucija monetarnih strategija“ autora Borisa Šiljkovića, Enisa Ujkanovića i Nikole Pavlovića, te publikacije „Zrelost dece za polazak u školu / Predškolska pedagogija“ autorke Amele Muratović.

Manifestacija je okupila studente, nastavnike i saradnike Univerziteta, potvrđujući značaj izdavačke djelatnosti i promocije stručne i naučne literature u akademskoj zajednici.

Autor: S.M.