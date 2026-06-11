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Održani "Dani knjige" na Univerzitetu u Novom Pazaru

Izvor: Pink,rs, Foto: Foto/UNP ||

U Univerzitetskoj biblioteci Univerziteta u Novom Pazaru održana je manifestacija „Dani knjige – promocija univerzitetskih udžbenika“, tokom koje su tokom tri dana predstavljena nova izdanja nastavnika i saradnika Univerziteta.

Foto: Foto/UNP

Prvog dana promovisani su udžbenici „Pravna kriminalistika“ autora Envera Mededovića i Ergina Hakića, „Uvod u pravo“ autorke Maide Bećirović Alić i „Nasledno pravo“ autorke Jasmine Nikišić.

Foto: Foto/UNP

Drugog dana predstavljeni su udžbenik „Osnovi psihopatologije“ autora Almedine Numanović, Amira Kajkuša i Elzane Hakić, kao i knjiga „Vaspitni stil roditelja kroz prizmu dimenzija nacionalne kulture“ autorke Semrije Smailović.

Foto: Foto/UNP

Trećeg dana održane su promocije knjiga „Upravljanje totalnim kvalitetom“ autora Samira Ljajića, „Pedagoške osnove ekološkog vaspitanja“ autorki Jasmine Kurpejović i Mine Mavrić, „Evolucija monetarnih strategija“ autora Borisa Šiljkovića, Enisa Ujkanovića i Nikole Pavlovića, te publikacije „Zrelost dece za polazak u školu / Predškolska pedagogija“ autorke Amele Muratović.

Foto: Foto/UNP

Manifestacija je okupila studente, nastavnike i saradnike Univerziteta, potvrđujući značaj izdavačke djelatnosti i promocije stručne i naučne literature u akademskoj zajednici.

Foto: Foto/UNP

Autor: S.M.

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