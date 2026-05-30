Skandal u Novom Pazaru! Lopovka blokaderka uhvaćena na delu - čeka se odluka tužilaštva (FOTO)

Blokaderka Državnog univerziteta u Novom Pazaru pozvana je u prostorije Policijske uprave radi davanja izjave povodom krađe u jednoj maloprodajnoj radnji.

Naime, radi se o Miljani Marjanović, inače, sestri blokadera Nikole Marjanovića koji je u martu 2026. godine, optužen zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uredjenja i bezbednosti Srbije, a u vezi sa krivičnim delom ubistvo predstavnika najviših državnih organa. Inače, Nikoli Marjanoviću je pre nešto više od mesec dana ukinut pritvor zbog nedostatka dokaza.

Pomenuta blokaderka osumnjičena je da je dana 29.03.2026. godine, u Novom Pazaru, u jednoj prodavnici ukrala 2 kreme u vrednosti od 5.500 dinara.

Miljana Marjanovic jedna od vodja blokadera sa DUNP-a iz Novog Pazara danas je uhapsena zbog kradje u prodavnici "DM".

Prema tim navodima, slučaj se odnosi na događaj koji je zabeležen krajem marta ove godine, a nakon prijave zaposlenih i sprovedenih provera izvršena je identifikacija osobe koja se dovodi u vezu sa događajem.

Miljana Marjanović pristupila je 30.05.2026. godine, po pozivu, u prostorije PU Novi Pazar radi davanja izjave zbog navedenih okolnosti, a nakon sto je identifikovana posle prijave radnice. U toku je uzimanje izjave Miljana je priznala delo koje joj se stavlja na teret. Po završetku izjave, izjasniće se nadležni tužilac u Novom Pazaru.

Autor: A.A.