AKTUELNO

Politika

Skandal u Novom Pazaru! Lopovka blokaderka uhvaćena na delu - čeka se odluka tužilaštva (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/VIDEO ||

Blokaderka Državnog univerziteta u Novom Pazaru pozvana je u prostorije Policijske uprave radi davanja izjave povodom krađe u jednoj maloprodajnoj radnji.

Naime, radi se o Miljani Marjanović, inače, sestri blokadera Nikole Marjanovića koji je u martu 2026. godine, optužen zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uredjenja i bezbednosti Srbije, a u vezi sa krivičnim delom ubistvo predstavnika najviših državnih organa. Inače, Nikoli Marjanoviću je pre nešto više od mesec dana ukinut pritvor zbog nedostatka dokaza.

Pomenuta blokaderka osumnjičena je da je dana 29.03.2026. godine, u Novom Pazaru, u jednoj prodavnici ukrala 2 kreme u vrednosti od 5.500 dinara.

Prema tim navodima, slučaj se odnosi na događaj koji je zabeležen krajem marta ove godine, a nakon prijave zaposlenih i sprovedenih provera izvršena je identifikacija osobe koja se dovodi u vezu sa događajem.

Miljana Marjanović pristupila je 30.05.2026. godine, po pozivu, u prostorije PU Novi Pazar radi davanja izjave zbog navedenih okolnosti, a nakon sto je identifikovana posle prijave radnice. U toku je uzimanje izjave Miljana je priznala delo koje joj se stavlja na teret. Po završetku izjave, izjasniće se nadležni tužilac u Novom Pazaru.

Autor: A.A.

#Krađa

#Novi Pazar

#blokaderka

POVEZANE VESTI

Politika

MUP se oglasio povodom divljanja blokadera u Novom Pazaru: Policija je došla na poziv Državnog univerziteta, pozivamo na smirivanje tenzija

Fudbal

MASOVNA TUČA NAVIJAČA U CENTRU I ISPRED POLICIJSKE STANICE: Haos u Novom Pazaru posle gostovanja Crvene zvezde se ne smiruje

Hronika

SKANDAL U NOVOM PAZARU: Trojica muškaraca upala u Policijsku upravu, pa ukrala oduzete motore

Društvo

Zlatni studenti u centru pažnje: Dodeljene diplome i plakete najboljima u Novom Pazaru!

Hronika

DETALJI HORORA U NOVOM PAZARU: Dečak pokušao nožem da UBIJE policajca! Oglasio se MUP!

Hronika

UŽAS U NOVOM PAZARU: Dvojica muškaraca izbola sugrađanina u kući, mladić u teškom stanju