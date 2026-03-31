UŽAS U NOVOM PAZARU: Dvojica muškaraca izbola sugrađanina u kući, mladić u teškom stanju

Pripadnici Policijske uprave u Novom Pazaru uhapsili su E. G. i F. B. zbog sumnje da su u subotu uveče, nakon fizičkog sukoba u jednoj porodičnoj kući, oštrim predmetom naneli teške telesne povrede sugrađaninu E. Š.

"Napad se dogodio oko 22 časa u ulici Ive Andrića. Povređeni mladić primljen je u Opštu bolnicu u Novom Pazaru oko 22.40 sa višestrukim ubodnim ranama i obilnim krvarenjem" nezvanično saznaje agencija RINA.

Nakon inicijalne opservacije i pokušaja stabilizacije, lekari su, zbog težine povreda i životne ugroženosti, odlučili da pacijenta hitno transportuju u Univerzitetski klinički centar u Kragujevcu. Prema poslednjim informacijama, njegovo stanje i dalje je kritično.

Policija je odmah po prijavi blokirala deo naselja i izvršila uviđaj na mestu napada. Brzom akcijom operativaca osumnjičeni su locirani i privedeni.

Iako su učesnici incidenta identifikovani, tačan motiv napada još nije zvanično potvrđen. Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru vodi istragu.

Autor: D.Bošković