UŽAS U NOVOM PAZARU: Dvojica muškaraca izbola sugrađanina u kući, mladić u teškom stanju

Pripadnici Policijske uprave u Novom Pazaru uhapsili su E. G. i F. B. zbog sumnje da su u subotu uveče, nakon fizičkog sukoba u jednoj porodičnoj kući, oštrim predmetom naneli teške telesne povrede sugrađaninu E. Š.

"Napad se dogodio oko 22 časa u ulici Ive Andrića. Povređeni mladić primljen je u Opštu bolnicu u Novom Pazaru oko 22.40 sa višestrukim ubodnim ranama i obilnim krvarenjem" nezvanično saznaje agencija RINA.

pročitajte još

Šok posle meča Srbija - Saudijska Arabija u Bačkoj Topoli, selektor dobio otkaz!

Nakon inicijalne opservacije i pokušaja stabilizacije, lekari su, zbog težine povreda i životne ugroženosti, odlučili da pacijenta hitno transportuju u Univerzitetski klinički centar u Kragujevcu. Prema poslednjim informacijama, njegovo stanje i dalje je kritično.

Policija je odmah po prijavi blokirala deo naselja i izvršila uviđaj na mestu napada. Brzom akcijom operativaca osumnjičeni su locirani i privedeni.

Iako su učesnici incidenta identifikovani, tačan motiv napada još nije zvanično potvrđen. Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru vodi istragu.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Hronika

OTELI NOVAC I POVREDILI TAKSISTE: Uhapšena dvojica muškaraca u Kraljevu

Hronika

UHAPŠENO DVOJE NIŠLIJA ZBOG NANOŠENJA TEŠKIH TELESNIH POVREDA: Dvojica napadnutih muškaraca zbrinuta u UKC Niš

Hronika

MLADIĆ (19) BRUTALNO PRETUČEN ISPRED KAFIĆA U TOŠINOM BUNARU: Policija brzo pronašla i uhapsila nasilnika!

Hronika

MLADIĆ NOŽEM IZBO DVOJICU MUŠKARACA: Krvava noć u Novom Pazaru, u teškom stanju prebačeni u bolnicu

Hronika

SPREČENA LIKVIDACIJA U POSLEDNJI ČAS: U Novom Pazaru uhapšene dve osobe

Hronika

Pretukao komšiju u dvorištu kuće u Kruševcu: Mladić završio u bolnici