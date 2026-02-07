AKTUELNO

SPREČENA LIKVIDACIJA U POSLEDNJI ČAS: U Novom Pazaru uhapšene dve osobe

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su E. M. (34) iz Novog Pazara zbog postojanja osnova sumnje da je pripremao izvršenje krivičnog dela teško ubistvo i zbog nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija.

Takođe, uhapšen je i E. D. (29), dok će protiv S. N. (39) biti podneta krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo u podstrekivanju.

Operativnim radom, policijski službenici, u Novom Pazaru, su došli do saznanja da se priprema izvršenje krivičnog dela teško ubistvo nad muškarcem (38), koje je ovom policijskom akcijom sprečeno.

Osumnjičeni pripremio palicu i pištolj

Policijski službenici su izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi E. M. i pronašli pištolj sa šest komada municije i metalnu palicu.

Osumnjičenima E. M. i E. D. određeno je zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok se S. N. nalazi na izdržavanju kazne zatvora zbog ranije izvršenog krivičnog dela.

