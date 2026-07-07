UPALJEN METEOALARM ZA POLA SRBIJE, ALI TO NIJE SVE! Izdao hitno upozorenje zbog OPASNE POJAVE

Danas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, dok kratkotrajna kiša ili plјusak sa grmlјavinom mogu da iznenade meštane u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije uglavnom sredinom dana i posle podne, a tokom jutra ponegde na teritoriji Braničevskog okruga, najavio je RHMZ.
Prema najnovijoj najavi vremenske prognoze RHMZ-a, danas će duvati slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni, dok se krajem dana očekuje u skretanju na jugozapadni.
Najviša temperatura kretaće se od 28 do 32 stepeni Celzijusa.
Vreme narednih dana u Srbiji
Sutra prolazno naoblačenje koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu i plјuskove uz ređu pojavu grmlјavine.
U četvrtak i petak pretežno sunčano.
Za vikend i početkom sledeće sedmice promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima.
Najviša dnevna temperatura u granicama proseka i kretaće se u intervalu od 27 do 33 stepeni Celzijusa.
Hidrološko upozorenje
RHMZ je za danas izdao i hidrološko upozorenje gde kaže da će na Dunavu, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.
Upaljen žuti meteoalarm danas u Srbiji
Danas je na snazi žuti meteoalarm zbog visokih temperatura i to u Istočnoj Srbiji, dok je za Jugoistočnu, Jugozapadnu Srbiju i Kosovo i Metohiju upaljen takođe žuti, ali zbog grmljavina.
Sutra slična situacija. Žuti meteoalarm biće na snazi na istim područjima zbog visokih temperatura i grmljavine.
Autor: S.M.