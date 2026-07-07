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UPALJEN METEOALARM ZA POLA SRBIJE, ALI TO NIJE SVE! Izdao hitno upozorenje zbog OPASNE POJAVE

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/DUŠAN MILENKOVIĆ, Pixabay.com ||

Danas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, dok kratkotrajna kiša ili plјusak sa grmlјavinom mogu da iznenade meštane u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije uglavnom sredinom dana i posle podne, a tokom jutra ponegde na teritoriji Braničevskog okruga, najavio je RHMZ.

Prema najnovijoj najavi vremenske prognoze RHMZ-a, danas će duvati slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni, dok se krajem dana očekuje u skretanju na jugozapadni.

Najviša temperatura kretaće se od 28 do 32 stepeni Celzijusa.

Vreme narednih dana u Srbiji

Sutra prolazno naoblačenje koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu i plјuskove uz ređu pojavu grmlјavine.

U četvrtak i petak pretežno sunčano.

Za vikend i početkom sledeće sedmice promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Najviša dnevna temperatura u granicama proseka i kretaće se u intervalu od 27 do 33 stepeni Celzijusa.

Hidrološko upozorenje

RHMZ je za danas izdao i hidrološko upozorenje gde kaže da će na Dunavu, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

Upaljen žuti meteoalarm danas u Srbiji

Danas je na snazi žuti meteoalarm zbog visokih temperatura i to u Istočnoj Srbiji, dok je za Jugoistočnu, Jugozapadnu Srbiju i Kosovo i Metohiju upaljen takođe žuti, ali zbog grmljavina.

Sutra slična situacija. Žuti meteoalarm biće na snazi na istim područjima zbog visokih temperatura i grmljavine.

Autor: S.M.

#Meteoalarm

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#grmljavina

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