Nevena prošla granicu na putu do mora za samo 7 minuta: Srpkinja otkrila kako je izbegla pakao na Evzoniju

Pojačan saobraćaj tokom turističke sezone ne mora nužno da znači i višesatna zadržavanja na graničnim prelazima.

Iskustva pojedinih putnika pokazuju da se, uz pažljivo planiranje termina putovanja, granica može preći relativno brzo.

Na najprometnijem graničnom prelazu Evzoni zadržavanja traju satima, a dodatnu zabrinutost izaziva i primena novog EES sistema, evidentiranja ulazaka i izlazaka iz Evropske unije.

Grčke vlasti imaju mogućnost da u periodima najvećih gužvi privremeno obustave primenu EES sistema kako bi ubrzale protok vozila, dok putnici svakodnevno dele svoja iskustva o vremenu čekanja na granici i uslovima prelaska.

"Prošli smo zapanjujuće brzo"

Međutim, iskustva pojedinaca pokazuju i da se granica može proći znatno brže. Nevena i njena porodica imali su sreće.

- Granicu sa Severnom Makedonijom smo prešli jutros oko 1 i čekali oko 35 minuta. Na Evzoniju smo bili oko pola 4 po našem vremenu, tj. oko pola 5 po grčkom i cela procedura sa ulaskom u Grčku je trajala oko 7 minuta. EES je bio obustavljen i prošli smo zapanjujuće brzo - napisala je ona u fejsbuk grupi "Grčka info" i dodala:

- Moje dosadašnje iskustvo; ako ste u mogućnosti, izbegavajte vikend, praznike i tzv. okrugle datume, kad su najčešće smene turista i čekanje na granici će biti znatno kraće.

Najveće gužve petkom i subotom

Dosadašnja, višegodišnja praksa i iskustvo naših turista koji putuju u Grčku pogotovo sopstvenim prevozom, pokazuje da su najveće gužve petkom i subotom kada se ulazi u ovu zemlju, odnosno, nedeljom i ponedeljkom kada se izlazi iz nje.

Veće gužve u saobraćaju, po pravilu, potom su 1. i 15. u mesecu, u danima kada su smene turističkih agencija, ali i u danima produženih vikenda u Severnoj Makedoniji.

Autor: S.M.