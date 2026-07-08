AKTUELNO

Društvo

Danas slavimo OVU SVETITELJKU: Vernici slave prepodobnu mučenicu koja je život dala za veru, evo šta se veruje na njen praznik

Izvor: Kurir.rs, Foto: Ustupljene fotografije ||

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik prepodobne mučenice Fevronije, svetiteljke koja je postradala u vreme progona hrišćana pod carem Dioklecijanom. Njena nepokolebljiva vera i mučeničko stradanje učinili su je jednom od poštovanih svetica u pravoslavlju.

Sveta Fevronija bila je ćerka rimskog senatora Prosfora. Kako bi izbegla ugovoreni brak i svoj život posvetila Bogu, zamonašila se u manastiru u Asiriji, gde je njena tetka Vriena bila igumanija. Iako je bila veoma mlada, zbog svoje mudrosti, skromnosti i pobožnosti uživala je veliko poštovanje među monahinjama i narodom.

U vreme cara Dioklecijana, kada su hrišćani bili izloženi progonima, u taj kraj stigao je vojskovođa Selin, poznat po surovosti prema sledbenicima Hristove vere. Sa njim je bio i njegov sinovac Lisimah, koji je, prema predanju, tajno štitio hrišćane kad god je mogao.

Kada je Selin saznao za Fevroniju, naredio je da je dovedu pred njega i zahtevao da se odrekne Hrista. Pošto je ona to odlučno odbila, podvrgnuta je teškim mukama, a potom i pogubljena. Predanje kaže da je istog dana njenog mučitelja stigla Božja kazna – obuzeo ga je strašan nemir, nakon čega je stradao udarivši glavom o mermerni stub.

Lisimah je potom naredio da se njeni posmrtni ostaci dostojno sahrane u manastiru. Kasnije je i sam primio hrišćansku veru zajedno sa mnogim vojnicima. Vernici su vekovima svedočili o čudima na grobu Svete Fevronije, a prema predanju, ona se na dan svog praznika javljala sestrama u manastiru na mestu gde je nekada stajala tokom bogosluženja.

Sveta Fevronija postradala je 310. godine, a njene mošti su 363. godine prenete u Carigrad, gde su nastavile da budu mesto molitve i utehe mnogim vernicima.

Autor: A.A.

#Praznik

#svetiteljka

#vera

#vernici

POVEZANE VESTI

Društvo

PRAVOSLAVNA CRKVA DANAS SLAVI SVETU FEVRONIJU! Mučki stradala jer nije htela da se odrekne Hrista - jedna pojava usko se vezuje za ovaj praznik

Društvo

SUTRA SLAVIMO VELIKU SVETITELJKU: Žene posebno moraju da ispoštuju jedan stari narodni običaj!

Extra

Danas slavimo Sedam svetih mučenika: Veruje se da će se muškarcima ispuniti svaka želja ako ispoštuju ovaj običaj

Društvo

Slavimo prepodobnu mučenicu Teodosiju Tirsku - Evo šta nikako ne treba koristiti

Društvo

VERUJE SE DA OVI SVECI ČUVAJU MLADIĆE: Danas je praznik Svetih sedam mučenika, ispoštujte jedan običaj

Društvo

DANAS IZGOVORITE OVU MOLITVU: Slavimo Svetog Jasona, Sosipatra i devicu Kerkiru - veruje se da 11 reči upućenih svetiteljima donose mir, oproštaj i za