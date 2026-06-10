SUTRA SLAVIMO VELIKU SVETITELJKU: Žene posebno moraju da ispoštuju jedan stari narodni običaj!

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 11. juna obeležavaju praznik Prepodobne mučenice Teodosije Tirske, hrišćanske svetiteljke i mučenice s početka 4. veka, koja je ostala upamćena po svojoj nepokolebljivoj veri i stradanju.

Prema hrišćanskom predanju, u vreme vladavine cara Maksimijana, u Kesariji Palestinskoj, osamnaestogodišnja Teodosija je javno hrabrila vezane hrišćane koji su čekali suđenje, podstičući ih da ostanu istrajni u svom mučeništvu. Zbog ovog čina i sama je izvedena pred sudiju. Gnevni sudija je naredio da joj se o vrat obesi težak kamen i da bude bačena u more.

Ipak, predanje kaže da su anđeli Božji izneli mladu svetiteljku živu na obalu. Vidno razbesnele vlasti su nakon toga naredile da bude posečena, čime je postradala 308. godine. Prema predanju, Teodosija se nakon smrti javila svojim roditeljima u nebeskom sjaju, okružena drugim spasenim devojkama, donoseći im utehu i potvrdu o slavi Hrista i veri kojoj je ostala dosledna.

Snaga vere i nepokolebljivost svetih

U pravoslavnoj tradiciji ovaj praznik naglašava snagu i postojanost ranih hrišćanskih mučenika koji nisu poklekli ni pred tamnicom, ni pred najtežim mukama. Kao paralela njihovoj žrtvi često se navode reči svetog Atanasija Velikog, koji je o protivnicima vere govorio da su prolazni poput „oblačka“, dok prava vera ostaje postojana i trajna.

Narodni običaji i verovanja: Šta se sutra ne radi?

Pored crkvenog pomena, u srpskom narodu su se za ovaj dan vezala i specifična verovanja. Prema starom narodnom običaju, na praznik Svete Teodosije u kući ne bi trebalo koristiti nikakve konopce, niti obavljati poslove vezane za njih.

Veruje se da na ovaj dan žene ne bi trebalo da peru, a posebno ne da prostiru veš. Stara narodna verovanja upozoravaju da bi devojke koje se ogluše o ovaj običaj mogle imati poteškoće u potomstvu, dok se za mladiće veruje da bi zbog kršenja ovog pravila mogli nailaziti na neuspehe u poslu i životnim poduhvatima.

Autor: D.S.